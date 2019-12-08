Киянин, який «обчистив» храм у Луцьку, втрапив за ґрати
Сьогодні, 11:52
Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Києва крадіжок, у тому числі з проникненням у приміщення
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
У січні 2020 року неодноразово судимий чоловік поцупив планшет з вітрини магазину, а в липні – велосипед із під'їзду будинку в Луцьку.
Нагадаємо, удень же 20 лютого цього року він проник у Храм Всіх Святих землі Волинської в обласному центрі та викрав золоті й срібні прикраси на суму понад 38 тисяч гривень.
Згідно з вироком суду, наступних п’ять з половиною років чоловік знову перебуватиме за ґратами.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
У січні 2020 року неодноразово судимий чоловік поцупив планшет з вітрини магазину, а в липні – велосипед із під'їзду будинку в Луцьку.
Нагадаємо, удень же 20 лютого цього року він проник у Храм Всіх Святих землі Волинської в обласному центрі та викрав золоті й срібні прикраси на суму понад 38 тисяч гривень.
Згідно з вироком суду, наступних п’ять з половиною років чоловік знову перебуватиме за ґратами.
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