Киянин, який «обчистив» храм у Луцьку, втрапив за ґрати

Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Києва крадіжок, у тому числі з проникненням у приміщенняПро це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.У січні 2020 року неодноразово судимий чоловік поцупив планшет з вітрини магазину, а в липні – велосипед із під'їзду будинку в Луцьку.Нагадаємо, удень же 20 лютого цього рокув обласному центрі та викрав золоті й срібні прикраси на суму понад 38 тисяч гривень.Згідно з вироком суду, наступних п’ять з половиною років чоловік знову перебуватиме за ґратами.