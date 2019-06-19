У Луцьку в авто знайшли 3 кілограми бурштину





Зазначається, що вранці 22 листопада, патрулюючи прилеглі території на вулиці Окружній у Луцьку, патрульні виявили автомобіль Renault Kangoo, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Поліцейські помітили, що чоловіки, які перебували біля авто, з появою патрульних, почали помітно нервувати. В результаті проведення поверхневої перевірки в багажнику авто інспектори виявили майже 3 кілограми каміння бурштину.



Обох чоловіків затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка це каміння вилучила.



Наразі слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

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