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У Луцьку в авто знайшли 3 кілограми бурштину

У Луцьку в авто знайшли 3 кілограми бурштину
Волинські патрульні в авто виявили незаконне каміння бурштину.

Зазначається, що вранці 22 листопада, патрулюючи прилеглі території на вулиці Окружній у Луцьку, патрульні виявили автомобіль Renault Kangoo, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські помітили, що чоловіки, які перебували біля авто, з появою патрульних, почали помітно нервувати. В результаті проведення поверхневої перевірки в багажнику авто інспектори виявили майже 3 кілограми каміння бурштину.

Обох чоловіків затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка це каміння вилучила.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

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Теги: бурштин, Луцьк
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