У Луцьку в авто знайшли 3 кілограми бурштину
Сьогодні, 12:01
Волинські патрульні в авто виявили незаконне каміння бурштину.
Зазначається, що вранці 22 листопада, патрулюючи прилеглі території на вулиці Окружній у Луцьку, патрульні виявили автомобіль Renault Kangoo, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські помітили, що чоловіки, які перебували біля авто, з появою патрульних, почали помітно нервувати. В результаті проведення поверхневої перевірки в багажнику авто інспектори виявили майже 3 кілограми каміння бурштину.
Обох чоловіків затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка це каміння вилучила.
Наразі слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що вранці 22 листопада, патрулюючи прилеглі території на вулиці Окружній у Луцьку, патрульні виявили автомобіль Renault Kangoo, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські помітили, що чоловіки, які перебували біля авто, з появою патрульних, почали помітно нервувати. В результаті проведення поверхневої перевірки в багажнику авто інспектори виявили майже 3 кілограми каміння бурштину.
Обох чоловіків затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка це каміння вилучила.
Наразі слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в авто знайшли 3 кілограми бурштину
Сьогодні, 12:01
Киянин, який «обчистив» храм у Луцьку, втрапив за ґрати
Сьогодні, 11:52