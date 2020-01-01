За «зняття порчі» пенсіонерка з Луцька віддала аферистці 30 тисяч гривень

Волиняни продовжують втрапляти в тенета шахраїв, які, будучи гарними психологами, виманюють із довірливих жертв чималі суми під приводом надання магічних послуг або лікування нетрадиційними методами. Цього разу у шахрайську схему потрапила пенсіонерка з Луцька.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Днями 82-річна мешканка Луцька віддала ошуканці, яка обіцяла "відвести від сім'ї біду" та вилікувати пенсіонерку, 30 000 гривень.Правоохоронці вкотре звертаються до волинян із проханням бути уважними та обережними у спілкуванні з незнайомцями й керуватися у своїх вчинках здоровим глуздом, адже лише це унеможливить настання небажаних наслідків необачних вчинків.