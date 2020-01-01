За «зняття порчі» пенсіонерка з Луцька віддала аферистці 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:09
Волиняни продовжують втрапляти в тенета шахраїв, які, будучи гарними психологами, виманюють із довірливих жертв чималі суми під приводом надання магічних послуг або лікування нетрадиційними методами. Цього разу у шахрайську схему потрапила пенсіонерка з Луцька.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Днями 82-річна мешканка Луцька віддала ошуканці, яка обіцяла "відвести від сім'ї біду" та вилікувати пенсіонерку, 30 000 гривень.
Правоохоронці вкотре звертаються до волинян із проханням бути уважними та обережними у спілкуванні з незнайомцями й керуватися у своїх вчинках здоровим глуздом, адже лише це унеможливить настання небажаних наслідків необачних вчинків.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Днями 82-річна мешканка Луцька віддала ошуканці, яка обіцяла "відвести від сім'ї біду" та вилікувати пенсіонерку, 30 000 гривень.
Правоохоронці вкотре звертаються до волинян із проханням бути уважними та обережними у спілкуванні з незнайомцями й керуватися у своїх вчинках здоровим глуздом, адже лише це унеможливить настання небажаних наслідків необачних вчинків.
Головне фото - ілюстративне.
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Коментарі 1
Що за брєд. Яке може бути "зняття порчі" з 82-х літньої старушенції, бабця вже повинна думати про місце на цвинтарі та благати Господа дати їй легкої смерті. Ця стара жінка націлилась прожити 100 років та можливо ще й має на думці, заміж за молодшого від себе вийти. Чи це не дурдом у даному випадку?...
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