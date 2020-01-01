Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин,
Хворостів
с. Хворостів вул. Лісна, Польова, Сільська, Тиха
2. ПЛ-0.4 Л-14 ТП-289 09:00 - 17:00 м. Володимир-Волинський вул. Соломії Крушельницької, вул. Комарова, вул. Чернишевського, вул. Попова
3. КТП-380 09:00 - 17:00 с.Охнівка вул. Озерна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
ФОП КУШІЛЬ В.І.
ФО Кондратюк О.М.
ФОП ШВЕЦЬ В.В
ФОП Дудік В.Ф с.Осмиловичі вул.Львівська, вул.Шахтарська, вул.Шевченка і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л2 від ЗТП-193 09:30 – 16:30 смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Грушевського, вул.Незалежності, провулок Тихий
3. КТП-39 09:30 – 17:00 с.Низкиничі вул.Львівська, вул.Молодіжна, вул.Перемоги, вул.Шахтарська, вул.Шевченка і прилеглі
4. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-173 10:00 – 12:00 смт.Іваничі: магазин райспоживспілки
5. КТП-157 13:00 – 17:00 с.Колона: ТзОВ «Пятидні» с.Колона вул.Роздольна, Терешкова
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 КТП-71 09:30-17:00 Церква, СВК Раків - Ліське. с. Раків- Ліс ,вул.. Федори Денесюк
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-134 10:00-14:00 с. Хотешів, вул..Гніван, пров. Лісовий
3. ЩТП-194 09:30-17:00 с,Гута – Боровенська, вул.. Довга - Нива
4. КТП-34 9:00 – 17:00 с. Гута- Камінська, вул.. Селікатна
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с.Хорлупи
вул.Першотравнева, вул.Комсомольська,17-22,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-200 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,
вул. Бузкова, буд.1-32,
вул. Стрітенська,
3 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00
с. Веснянка – церква
ФОП Батицька Л.М. - магазин
ТОВ "Веснянка" – дачний масив с.Веснянка
вул.Лісна,буд.1-36,
вул. Дачна
4 І СШ-10 кВ на ПС 110 Ківерці 9:00-20:00
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
ФОП Журба Ольга
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
ФОП Чайка Павло Володимирович
ДТГО "Львівська залізниця " - водокачка
ФОП Панасюк Юрій Іванович
ТзОВ "Шен"
ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна
ФОП Прокопчук Галина Степанівна
ФОП Величко Ірина Михайлівна
ФОП Кирилюк Лідія Євдокимівна
ФОП Балаєскул Інна Андріївна
ФОП Хвірук Віктор Володимирович
ФОП Устимчук Валерій Васильович
"Аргос"-заправка
ТзОВ `Тартак`
ТзОВ "Ківерціметал"
ФОП Мосійчук Галина Василівна
ТзОВ "Обрій"
Ківерцівський РСТК ТСО України
Церква ХВЄ
5 ЗТП-407 10:00-15:00
м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Геч Т.В.
РЖКП №1
ФО Долінко Н.П.
ТзОВ "Західтепло"
ФОП Козлов В.І.
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
Ковельський навчально-методичний
центр англійської мови "Амерікен - клас"
РЖКП №2
ФОП Дуда Л.Т.
Відокремлений підрозділ "Західна
Електроенергетична система" ПАТ
"Національна енергетична компанія "Укренерго"
ТзОВ "ВАЙС ОФІС"
ФОП Сокольцев В.О.
Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти"
ФОП Лавринчук Л.М.
ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОСББ "В.Івасюка 6"
ДНЗ "Ковельський центр професійно-технічної
освіти"
ОСББ "Пишна верба"
ФОП Кушнір Р.П.
Управління соціального захисту населення
Ковельської районної державної адміністрації
ОСББ"Чайна Троянда"
ФО Радчук Г.В.
ФОП Кобрусев О.А.
ОСББ "Родинний дім"
ФОП Дубець М.С.
ФОП Ількевич С.М.
ФО Шишук-Мартинюк І.В.
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Залізнична,
вул.Івасюка, вул.Незалежності,
вул..О.пчілки, вул.Чубинського,
вул.Чапаєва, вул.Вербицького
2. 9:00-17:00
Білинська с рада
ФОП Лисюк В.А.
СЛАТ «Тур»
ФОП Солов'янчук А.Ф.
ФО Ющик С.Я.
ФО Джулінський Л.Л.
Колодяжненська сільська рада
Ковельська района державна лікарня
ветеринарної медицини
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Яцків Г.М.
ТзОВ "Притані"
ФОП Хом'як О.Я.
ФОП Ткачук О.В.
Ковельське МТМО
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Ющик М.Я.
ФОП Зінчук О.С.
ФОП Спичак М.І.
ФОП Ревчук В.О.
Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин
Свято-Іоано-богословська громада Української
православної церкви с. Скулин
ФОП Оніщук В.П.
ФОП Коваль О.С.
Церква Адвентистів 7-го дня
ДП "Ковельське лісове господарство" с.Колодяжне
с.Білин
с.Стеблі
с.Скулин
3.
9:00-17:00
СФ Г-во "Мислина"
ПАТ"Укртрансгаз"
СТзОВ"Облапське"
ПАТ" Волиньгаз "
СТзОВ"Облапське"
ТзОВ "УкрТАУЕР"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Сонько С.О.
ФОП Миронюк Т.С.
ФОП Коваль Т.С.
ФОП Панасюк Р.П.
Церква Облапи Свт.Василя Вел
Церква с.Облапи
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Облапи
Дубівське СТ
ПАТ"Ковельмолоко"
Ковельське Райво
ПАТ"Укртелеком" с.Мислина
с.Облапи
Локачинський район
1 Л51-06 частково 10:00-17:00 п-ць Бобрик,п-ць Залізнюк,ПП Західна Аграрна Компанія смт Локачі вул.Шевченка,
2. Л23-01 частково 9:00-17:00 СВК Україна ферма Бубнів,школа,дит.садок с.Бубнів вул.Шкільна,Привітна.
3. Л-2 КТП-23 9:00-17:00 школа с.Марковичі вул.Центральна
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
АЗС «МОТО»
Автостоянка
Бар «Околиця»
АЗС «Амік» вул. Теремнівська, 1-39, 2-46
вул. Рівненська, 102-158
вул. Рівненська (с. Струмівка)
2. ТП-181
ПЛ-0,4 кВ Л-2
Реконструкція 09:00-17:00 АЗС «АНП»
МП «Лілея»
Медичні склади
«Анекс-плюс» вул. Вериківського
вул. Вишинського
вул. Вересая
вул. Макаревича
вул. Мурашко
вул. Львівська, 89-129
вул. Станіславського (частково)
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л 67-03 від ЛР-51 (КТП-97; 268; 296; 533; 545; 780;) 09:00 – 17:00 ДП «ЕДГ ЕЛІТА»,
ТзОВ «Пролісок»,
Улуб, ФАП, церква с.Брище,
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Аміна-Волинь»,
ФОП Гольонко В.Г.,
КП «Рокині»,
Луцьке СКАП «Луцькспецкомунтранс» с.Брище
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-225 09:00 – 17:00 ФОП Дармовис С.А. (торгівельний павільйон), СГТзОВ "Городище" (артсвердловина) с. Григоровичі вул. Набережна, Східна
3 ПЛ-10 Л-31-05 від ЛР-233 10:00 – 17:00 АТС Рованці, ФОП Мазурець, ФОП Максименко, ФАП Рованці, ФОП Ільюк, ФОП Кіндер, ФОП Шикун, «Захід-Пром-Пак», ФОП Кулай, ФОП Момот, ФОП Пахолко, ФОП Прохорук, ФОП Тарасюк, ТзОВ «Прогрес», ОК «Залісний», ФОП Стьольний, ОК «Залізний-107», школа с. Рованці, КНС школи, ТзОВ «Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ТзОВ «Транскапітал», ЖМ «Хмільники» с. Рованці, вул. Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Л.Українки, Лугова, Кленова, Садова, Тополева, Нова, Вишнева, Заповітна, Будівельна, Шевченка, Проектна, Набережна, Третя Об’їздна, Миру, Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса.
4 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-401 10:00 – 17:00 СВК "УРОЖАЙ" – свердловина с. Забороль с. Забороль вул. Володимирська (від могилок в сторону Торчина), Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-26-07 від ПС-110Шацьк до ЛВН-197 8:00-17:00 Вол.обласний санаторій "Лісова пісня"
Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"
Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смт Шацьк
2. ЗТП-109 кап ремонт 8:00-17:00 ТОВ "Надія", ФОП Веремчук К.О.
ФОП Кузнецов Валерій Георгійович
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" мЛюбомль вулКомсомольськ, Промислова, Загородня, К.Антонова Завальська
3. ПЛ-10 Л-85-03 відЛР-245 чистка траси 8:00-17:00 Магазин с.Ладинь Мосир Пустинка
Церква с.Ладинь Мосир, Пилорама с.Ладинь
С.рада с.Ладинь, Школа с.Ладинь Мосир
Ліс.Госп. с.Мосир сПустинка, сЛадинь, сМосир
4. КТП-404 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 ТзОВ "Місто-плюс"
КОМУНАЛЬНЕ П-ВО "ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ", Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "
Церква Святого Архистратига Михаїла
ФОП Богуш Ольга Іванівна
Редакція "Наше життя", Філія ПАТ КБ"Надра"
Районний центр соц. служб для сім"ї,дітей та молоді мЛюбомль
вулБ.Хмельницького, Островецька,1.Травня
5. КТП-532 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 Автостанція м.Любомль мЛюбомль вул.Коновальця, Будівельна, Вокзальна, Комарова,Зелена
Любешівський район
1 ПЛ-04кВ від КТП-216 10:00 - 17:00 - смт.Любешів вул.Зої Космодем’янської, Сагайдачного(частково), Брестська(частково)
2 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-230 10:00 - 17:00 - смт. Любешів вул. Чкалова(частково), Кошового (частково), Партизанська (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Хряськ.
2. 10:00-17:00
ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Вовчецьк
3 ПЛ-10 кВ, Л-45-01 від ЛР-49 10:00-17:00
КТП-342, с. Заріччя - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Районний відділ освіти (ларьок), ФОП Зарубич Оксана Іванівна (магазин, дім молитви), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-184 .
КТП-263, с. В.Осниця - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).
КТП-508.
КТП-399 - Великоосницька сільська рада (дитячий садок), Районний відділ освіти (школа).
КТП-213 - Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович (магазин з кав’ярнею), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Киришко Л.Д. (ларьок), ФОП Огребчук І.М. (магазин), ФОП Зінчук Ю.Р. (ларьок), ФОП Рожко А.Є.
КТП-186.
КТП-492.
КТП-489 - ФО Басараб Ілля Ярославович (корівник).
КТП-313 - Великоосницька сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В.
КТП-187 - Куликовицьке споживче товариство (магазин, торгівельний ларьок).
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Школа №9, відділення звязку №8, аптека, залізнична каса, магазини, торгівельний павільйон, туристичне агенство м.Нововолинськ
б-р.Шевченка 15-21
2 КЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-99 9:00-17:00 - м.Нововолинськ
вул. Стуса 2А
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 Л-2 від ТП-39 9:30 - 17:00 ФАП с.Адамівка с. Адамівка
2 ПЛ-10 кВ Л 17-04 від ЛР-242 10:00 -17:00 ФОП Наумук Тимофій Володимирович -Кіоск с.Краска; Православна Церква с.Краська; ФАП с.Краська;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ с.Краска; С/Ш Майстерня с.Краска; С/Ш Столова с.Краска; с. Краська, х. Заполона, х. Трушель
3 КТП-380 11:00 - 13:00 КЕВ м.Володимир-Волинський с.Конище с. Конище
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
3
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.
с.Тристень (повністю)
с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.
11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
12
ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-3
9:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.
Старовижівський район
1 КТП-206 10:00 -17:00. .с Любохини вул: Яблунева,Коржана.
2 КТП-152 10:00- 17:00. Магазин Діброва. .с Сераховичі вул: Ярощука.
Турійський район
1. 10:00-12:00
с.Н.Двір
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-274 Л-3 12:00-16:30 ФОП Шклярук О.М.- торг.кфоск, Новодвірська с/р- дит.садок, клуб, водокачка, Фоп Мисюк О.І. – торг.кіоск с.Новий Двір вул.Центральна, Молодіжна
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-150
13:30-16:30 СВК «Батьківщина» - насосна, ФАП, клуб, бібліотека,школа, столова школи, пошта, ФОП Піндюк Г.І.- магазин, дільниця ветмедецини с.Свинарин
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-151
10:00-13:00 СВК «Батьківщина» - пилорама , ферма с.Свинарин
5 ПЛ-10кВ Л-64-01 від ЗТП- 237 до ЛР-82
КТП-120
КТП-122
КТП-123 10:00-16:30 ФОП Сиротюк М.П.- склад, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, млин, ДКУ
Клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р.- магазин
ФАП с.Перевали, Осерби, Охітники
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин,
Хворостів
с. Хворостів вул. Лісна, Польова, Сільська, Тиха
2. ПЛ-0.4 Л-14 ТП-289 09:00 - 17:00 м. Володимир-Волинський вул. Соломії Крушельницької, вул. Комарова, вул. Чернишевського, вул. Попова
3. КТП-380 09:00 - 17:00 с.Охнівка вул. Озерна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
ФОП КУШІЛЬ В.І.
ФО Кондратюк О.М.
ФОП ШВЕЦЬ В.В
ФОП Дудік В.Ф с.Осмиловичі вул.Львівська, вул.Шахтарська, вул.Шевченка і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л2 від ЗТП-193 09:30 – 16:30 смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Грушевського, вул.Незалежності, провулок Тихий
3. КТП-39 09:30 – 17:00 с.Низкиничі вул.Львівська, вул.Молодіжна, вул.Перемоги, вул.Шахтарська, вул.Шевченка і прилеглі
4. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-173 10:00 – 12:00 смт.Іваничі: магазин райспоживспілки
5. КТП-157 13:00 – 17:00 с.Колона: ТзОВ «Пятидні» с.Колона вул.Роздольна, Терешкова
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 КТП-71 09:30-17:00 Церква, СВК Раків - Ліське. с. Раків- Ліс ,вул.. Федори Денесюк
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-134 10:00-14:00 с. Хотешів, вул..Гніван, пров. Лісовий
3. ЩТП-194 09:30-17:00 с,Гута – Боровенська, вул.. Довга - Нива
4. КТП-34 9:00 – 17:00 с. Гута- Камінська, вул.. Селікатна
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с.Хорлупи
вул.Першотравнева, вул.Комсомольська,17-22,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-200 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,
вул. Бузкова, буд.1-32,
вул. Стрітенська,
3 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00
с. Веснянка – церква
ФОП Батицька Л.М. - магазин
ТОВ "Веснянка" – дачний масив с.Веснянка
вул.Лісна,буд.1-36,
вул. Дачна
4 І СШ-10 кВ на ПС 110 Ківерці 9:00-20:00
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
ФОП Журба Ольга
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
ФОП Чайка Павло Володимирович
ДТГО "Львівська залізниця " - водокачка
ФОП Панасюк Юрій Іванович
ТзОВ "Шен"
ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна
ФОП Прокопчук Галина Степанівна
ФОП Величко Ірина Михайлівна
ФОП Кирилюк Лідія Євдокимівна
ФОП Балаєскул Інна Андріївна
ФОП Хвірук Віктор Володимирович
ФОП Устимчук Валерій Васильович
"Аргос"-заправка
ТзОВ `Тартак`
ТзОВ "Ківерціметал"
ФОП Мосійчук Галина Василівна
ТзОВ "Обрій"
Ківерцівський РСТК ТСО України
Церква ХВЄ
5 ЗТП-407 10:00-15:00
м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Геч Т.В.
РЖКП №1
ФО Долінко Н.П.
ТзОВ "Західтепло"
ФОП Козлов В.І.
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
Ковельський навчально-методичний
центр англійської мови "Амерікен - клас"
РЖКП №2
ФОП Дуда Л.Т.
Відокремлений підрозділ "Західна
Електроенергетична система" ПАТ
"Національна енергетична компанія "Укренерго"
ТзОВ "ВАЙС ОФІС"
ФОП Сокольцев В.О.
Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти"
ФОП Лавринчук Л.М.
ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОСББ "В.Івасюка 6"
ДНЗ "Ковельський центр професійно-технічної
освіти"
ОСББ "Пишна верба"
ФОП Кушнір Р.П.
Управління соціального захисту населення
Ковельської районної державної адміністрації
ОСББ"Чайна Троянда"
ФО Радчук Г.В.
ФОП Кобрусев О.А.
ОСББ "Родинний дім"
ФОП Дубець М.С.
ФОП Ількевич С.М.
ФО Шишук-Мартинюк І.В.
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Залізнична,
вул.Івасюка, вул.Незалежності,
вул..О.пчілки, вул.Чубинського,
вул.Чапаєва, вул.Вербицького
2. 9:00-17:00
Білинська с рада
ФОП Лисюк В.А.
СЛАТ «Тур»
ФОП Солов'янчук А.Ф.
ФО Ющик С.Я.
ФО Джулінський Л.Л.
Колодяжненська сільська рада
Ковельська района державна лікарня
ветеринарної медицини
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Яцків Г.М.
ТзОВ "Притані"
ФОП Хом'як О.Я.
ФОП Ткачук О.В.
Ковельське МТМО
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Ющик М.Я.
ФОП Зінчук О.С.
ФОП Спичак М.І.
ФОП Ревчук В.О.
Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин
Свято-Іоано-богословська громада Української
православної церкви с. Скулин
ФОП Оніщук В.П.
ФОП Коваль О.С.
Церква Адвентистів 7-го дня
ДП "Ковельське лісове господарство" с.Колодяжне
с.Білин
с.Стеблі
с.Скулин
3.
9:00-17:00
СФ Г-во "Мислина"
ПАТ"Укртрансгаз"
СТзОВ"Облапське"
ПАТ" Волиньгаз "
СТзОВ"Облапське"
ТзОВ "УкрТАУЕР"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Сонько С.О.
ФОП Миронюк Т.С.
ФОП Коваль Т.С.
ФОП Панасюк Р.П.
Церква Облапи Свт.Василя Вел
Церква с.Облапи
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Облапи
Дубівське СТ
ПАТ"Ковельмолоко"
Ковельське Райво
ПАТ"Укртелеком" с.Мислина
с.Облапи
Локачинський район
1 Л51-06 частково 10:00-17:00 п-ць Бобрик,п-ць Залізнюк,ПП Західна Аграрна Компанія смт Локачі вул.Шевченка,
2. Л23-01 частково 9:00-17:00 СВК Україна ферма Бубнів,школа,дит.садок с.Бубнів вул.Шкільна,Привітна.
3. Л-2 КТП-23 9:00-17:00 школа с.Марковичі вул.Центральна
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
АЗС «МОТО»
Автостоянка
Бар «Околиця»
АЗС «Амік» вул. Теремнівська, 1-39, 2-46
вул. Рівненська, 102-158
вул. Рівненська (с. Струмівка)
2. ТП-181
ПЛ-0,4 кВ Л-2
Реконструкція 09:00-17:00 АЗС «АНП»
МП «Лілея»
Медичні склади
«Анекс-плюс» вул. Вериківського
вул. Вишинського
вул. Вересая
вул. Макаревича
вул. Мурашко
вул. Львівська, 89-129
вул. Станіславського (частково)
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л 67-03 від ЛР-51 (КТП-97; 268; 296; 533; 545; 780;) 09:00 – 17:00 ДП «ЕДГ ЕЛІТА»,
ТзОВ «Пролісок»,
Улуб, ФАП, церква с.Брище,
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Аміна-Волинь»,
ФОП Гольонко В.Г.,
КП «Рокині»,
Луцьке СКАП «Луцькспецкомунтранс» с.Брище
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-225 09:00 – 17:00 ФОП Дармовис С.А. (торгівельний павільйон), СГТзОВ "Городище" (артсвердловина) с. Григоровичі вул. Набережна, Східна
3 ПЛ-10 Л-31-05 від ЛР-233 10:00 – 17:00 АТС Рованці, ФОП Мазурець, ФОП Максименко, ФАП Рованці, ФОП Ільюк, ФОП Кіндер, ФОП Шикун, «Захід-Пром-Пак», ФОП Кулай, ФОП Момот, ФОП Пахолко, ФОП Прохорук, ФОП Тарасюк, ТзОВ «Прогрес», ОК «Залісний», ФОП Стьольний, ОК «Залізний-107», школа с. Рованці, КНС школи, ТзОВ «Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ТзОВ «Транскапітал», ЖМ «Хмільники» с. Рованці, вул. Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Л.Українки, Лугова, Кленова, Садова, Тополева, Нова, Вишнева, Заповітна, Будівельна, Шевченка, Проектна, Набережна, Третя Об’їздна, Миру, Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса.
4 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-401 10:00 – 17:00 СВК "УРОЖАЙ" – свердловина с. Забороль с. Забороль вул. Володимирська (від могилок в сторону Торчина), Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-26-07 від ПС-110Шацьк до ЛВН-197 8:00-17:00 Вол.обласний санаторій "Лісова пісня"
Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"
Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смт Шацьк
2. ЗТП-109 кап ремонт 8:00-17:00 ТОВ "Надія", ФОП Веремчук К.О.
ФОП Кузнецов Валерій Георгійович
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" мЛюбомль вулКомсомольськ, Промислова, Загородня, К.Антонова Завальська
3. ПЛ-10 Л-85-03 відЛР-245 чистка траси 8:00-17:00 Магазин с.Ладинь Мосир Пустинка
Церква с.Ладинь Мосир, Пилорама с.Ладинь
С.рада с.Ладинь, Школа с.Ладинь Мосир
Ліс.Госп. с.Мосир сПустинка, сЛадинь, сМосир
4. КТП-404 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 ТзОВ "Місто-плюс"
КОМУНАЛЬНЕ П-ВО "ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ", Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "
Церква Святого Архистратига Михаїла
ФОП Богуш Ольга Іванівна
Редакція "Наше життя", Філія ПАТ КБ"Надра"
Районний центр соц. служб для сім"ї,дітей та молоді мЛюбомль
вулБ.Хмельницького, Островецька,1.Травня
5. КТП-532 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 Автостанція м.Любомль мЛюбомль вул.Коновальця, Будівельна, Вокзальна, Комарова,Зелена
Любешівський район
1 ПЛ-04кВ від КТП-216 10:00 - 17:00 - смт.Любешів вул.Зої Космодем’янської, Сагайдачного(частково), Брестська(частково)
2 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-230 10:00 - 17:00 - смт. Любешів вул. Чкалова(частково), Кошового (частково), Партизанська (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Хряськ.
2. 10:00-17:00
ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Вовчецьк
3 ПЛ-10 кВ, Л-45-01 від ЛР-49 10:00-17:00
КТП-342, с. Заріччя - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Районний відділ освіти (ларьок), ФОП Зарубич Оксана Іванівна (магазин, дім молитви), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-184 .
КТП-263, с. В.Осниця - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).
КТП-508.
КТП-399 - Великоосницька сільська рада (дитячий садок), Районний відділ освіти (школа).
КТП-213 - Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович (магазин з кав’ярнею), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Киришко Л.Д. (ларьок), ФОП Огребчук І.М. (магазин), ФОП Зінчук Ю.Р. (ларьок), ФОП Рожко А.Є.
КТП-186.
КТП-492.
КТП-489 - ФО Басараб Ілля Ярославович (корівник).
КТП-313 - Великоосницька сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В.
КТП-187 - Куликовицьке споживче товариство (магазин, торгівельний ларьок).
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Школа №9, відділення звязку №8, аптека, залізнична каса, магазини, торгівельний павільйон, туристичне агенство м.Нововолинськ
б-р.Шевченка 15-21
2 КЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-99 9:00-17:00 - м.Нововолинськ
вул. Стуса 2А
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 Л-2 від ТП-39 9:30 - 17:00 ФАП с.Адамівка с. Адамівка
2 ПЛ-10 кВ Л 17-04 від ЛР-242 10:00 -17:00 ФОП Наумук Тимофій Володимирович -Кіоск с.Краска; Православна Церква с.Краська; ФАП с.Краська;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ с.Краска; С/Ш Майстерня с.Краска; С/Ш Столова с.Краска; с. Краська, х. Заполона, х. Трушель
3 КТП-380 11:00 - 13:00 КЕВ м.Володимир-Волинський с.Конище с. Конище
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
3
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.
с.Тристень (повністю)
с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.
11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
12
ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-3
9:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.
Старовижівський район
1 КТП-206 10:00 -17:00. .с Любохини вул: Яблунева,Коржана.
2 КТП-152 10:00- 17:00. Магазин Діброва. .с Сераховичі вул: Ярощука.
Турійський район
1. 10:00-12:00
с.Н.Двір
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-274 Л-3 12:00-16:30 ФОП Шклярук О.М.- торг.кфоск, Новодвірська с/р- дит.садок, клуб, водокачка, Фоп Мисюк О.І. – торг.кіоск с.Новий Двір вул.Центральна, Молодіжна
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-150
13:30-16:30 СВК «Батьківщина» - насосна, ФАП, клуб, бібліотека,школа, столова школи, пошта, ФОП Піндюк Г.І.- магазин, дільниця ветмедецини с.Свинарин
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-151
10:00-13:00 СВК «Батьківщина» - пилорама , ферма с.Свинарин
5 ПЛ-10кВ Л-64-01 від ЗТП- 237 до ЛР-82
КТП-120
КТП-122
КТП-123 10:00-16:30 ФОП Сиротюк М.П.- склад, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, млин, ДКУ
Клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р.- магазин
ФАП с.Перевали, Осерби, Охітники
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
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