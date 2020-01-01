Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00Магазин,Хворостівс. Хворостів вул. Лісна, Польова, Сільська, Тиха2. ПЛ-0.4 Л-14 ТП-289 09:00 - 17:00 м. Володимир-Волинський вул. Соломії Крушельницької, вул. Комарова, вул. Чернишевського, вул. Попова3. КТП-380 09:00 - 17:00 с.Охнівка вул. ОзернаВимкнень споживачів не заплановано1. 09:30 – 16:30ФОП КУШІЛЬ В.І.ФО Кондратюк О.М.ФОП ШВЕЦЬ В.ВФОП Дудік В.Ф с.Осмиловичі вул.Львівська, вул.Шахтарська, вул.Шевченка і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л2 від ЗТП-193 09:30 – 16:30 смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Грушевського, вул.Незалежності, провулок Тихий3. КТП-39 09:30 – 17:00 с.Низкиничі вул.Львівська, вул.Молодіжна, вул.Перемоги, вул.Шахтарська, вул.Шевченка і прилеглі4. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-173 10:00 – 12:00 смт.Іваничі: магазин райспоживспілки5. КТП-157 13:00 – 17:00 с.Колона: ТзОВ «Пятидні» с.Колона вул.Роздольна, Терешкова1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 КТП-71 09:30-17:00 Церква, СВК Раків - Ліське. с. Раків- Ліс ,вул.. Федори Денесюк2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-134 10:00-14:00 с. Хотешів, вул..Гніван, пров. Лісовий3. ЩТП-194 09:30-17:00 с,Гута – Боровенська, вул.. Довга - Нива4. КТП-34 9:00 – 17:00 с. Гута- Камінська, вул.. Селікатна1. 9:00-17:00с.Хорлупивул.Першотравнева, вул.Комсомольська,17-22,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-200 9:00-17:00смт.Цуманьвул.Б.Хмельницького,буд.1-65,вул. Бузкова, буд.1-32,вул. Стрітенська,3 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00с. Веснянка – церкваФОП Батицька Л.М. - магазинТОВ "Веснянка" – дачний масив с.Веснянкавул.Лісна,буд.1-36,вул. Дачна4 І СШ-10 кВ на ПС 110 Ківерці 9:00-20:00ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГФОП Журба ОльгаФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівнаФОП Чайка Павло ВолодимировичДТГО "Львівська залізниця " - водокачкаФОП Панасюк Юрій ІвановичТзОВ "Шен"ФОП Бутримчук Тетяна СергіївнаФОП Прокопчук Галина СтепанівнаФОП Величко Ірина МихайлівнаФОП Кирилюк Лідія ЄвдокимівнаФОП Балаєскул Інна АндріївнаФОП Хвірук Віктор ВолодимировичФОП Устимчук Валерій Васильович"Аргос"-заправкаТзОВ `Тартак`ТзОВ "Ківерціметал"ФОП Мосійчук Галина ВасилівнаТзОВ "Обрій"Ківерцівський РСТК ТСО УкраїниЦерква ХВЄ5 ЗТП-407 10:00-15:00м. Ківерці - школа №3Свято-Покровська УПЦ КП - церкваФОП Дейна І.С. - магазинФОП Пушкін А.Ф. - кузняФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а, 201. 9:00-17:00ФОП Геч Т.В.РЖКП №1ФО Долінко Н.П.ТзОВ "Західтепло"ФОП Козлов В.І.Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиКовельський навчально-методичнийцентр англійської мови "Амерікен - клас"РЖКП №2ФОП Дуда Л.Т.Відокремлений підрозділ "ЗахіднаЕлектроенергетична система" ПАТ"Національна енергетична компанія "Укренерго"ТзОВ "ВАЙС ОФІС"ФОП Сокольцев В.О.Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти"ФОП Лавринчук Л.М.ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУКОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИОСББ "В.Івасюка 6"ДНЗ "Ковельський центр професійно-технічноїосвіти"ОСББ "Пишна верба"ФОП Кушнір Р.П.Управління соціального захисту населенняКовельської районної державної адміністраціїОСББ"Чайна Троянда"ФО Радчук Г.В.ФОП Кобрусев О.А.ОСББ "Родинний дім"ФОП Дубець М.С.ФОП Ількевич С.М.ФО Шишук-Мартинюк І.В.Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської ради м.Ковель, вул.Залізнична,вул.Івасюка, вул.Незалежності,вул..О.пчілки, вул.Чубинського,вул.Чапаєва, вул.Вербицького2. 9:00-17:00Білинська с радаФОП Лисюк В.А.СЛАТ «Тур»ФОП Солов'янчук А.Ф.ФО Ющик С.Я.ФО Джулінський Л.Л.Колодяжненська сільська радаКовельська района державна лікарняветеринарної медициниВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Яцків Г.М.ТзОВ "Притані"ФОП Хом'як О.Я.ФОП Ткачук О.В.Ковельське МТМОПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Ющик М.Я.ФОП Зінчук О.С.ФОП Спичак М.І.ФОП Ревчук В.О.Релігійна грамада ЄХБ с.СкулинСвято-Іоано-богословська громада Українськоїправославної церкви с. СкулинФОП Оніщук В.П.ФОП Коваль О.С.Церква Адвентистів 7-го дняДП "Ковельське лісове господарство" с.Колодяжнес.Білинс.Стебліс.Скулин3.9:00-17:00СФ Г-во "Мислина"ПАТ"Укртрансгаз"СТзОВ"Облапське"ПАТ" Волиньгаз "СТзОВ"Облапське"ТзОВ "УкрТАУЕР"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ФОП Сонько С.О.ФОП Миронюк Т.С.ФОП Коваль Т.С.ФОП Панасюк Р.П.Церква Облапи Свт.Василя ВелЦерква с.ОблапиВол.дирекція УДППЗС/Р ОблапиДубівське СТПАТ"Ковельмолоко"Ковельське РайвоПАТ"Укртелеком" с.Мислинас.Облапи1 Л51-06 частково 10:00-17:00 п-ць Бобрик,п-ць Залізнюк,ПП Західна Аграрна Компанія смт Локачі вул.Шевченка,2. Л23-01 частково 9:00-17:00 СВК Україна ферма Бубнів,школа,дит.садок с.Бубнів вул.Шкільна,Привітна.3. Л-2 КТП-23 9:00-17:00 школа с.Марковичі вул.Центральна1. 13:30-17:00АЗС «МОТО»АвтостоянкаБар «Околиця»АЗС «Амік» вул. Теремнівська, 1-39, 2-46вул. Рівненська, 102-158вул. Рівненська (с. Струмівка)2. ТП-181ПЛ-0,4 кВ Л-2Реконструкція 09:00-17:00 АЗС «АНП»МП «Лілея»Медичні склади«Анекс-плюс» вул. Вериківськоговул. Вишинськоговул. Вересаявул. Макаревичавул. Мурашковул. Львівська, 89-129вул. Станіславського (частково)1 ПЛ-10 кВ Л 67-03 від ЛР-51 (КТП-97; 268; 296; 533; 545; 780;) 09:00 – 17:00 ДП «ЕДГ ЕЛІТА»,ТзОВ «Пролісок»,Улуб, ФАП, церква с.Брище,Милушівське споживче товариство,ТзОВ «Аміна-Волинь»,ФОП Гольонко В.Г.,КП «Рокині»,Луцьке СКАП «Луцькспецкомунтранс» с.Брище2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-225 09:00 – 17:00 ФОП Дармовис С.А. (торгівельний павільйон), СГТзОВ "Городище" (артсвердловина) с. Григоровичі вул. Набережна, Східна3 ПЛ-10 Л-31-05 від ЛР-233 10:00 – 17:00 АТС Рованці, ФОП Мазурець, ФОП Максименко, ФАП Рованці, ФОП Ільюк, ФОП Кіндер, ФОП Шикун, «Захід-Пром-Пак», ФОП Кулай, ФОП Момот, ФОП Пахолко, ФОП Прохорук, ФОП Тарасюк, ТзОВ «Прогрес», ОК «Залісний», ФОП Стьольний, ОК «Залізний-107», школа с. Рованці, КНС школи, ТзОВ «Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ТзОВ «Транскапітал», ЖМ «Хмільники» с. Рованці, вул. Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Л.Українки, Лугова, Кленова, Садова, Тополева, Нова, Вишнева, Заповітна, Будівельна, Шевченка, Проектна, Набережна, Третя Об’їздна, Миру, Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса.4 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-401 10:00 – 17:00 СВК "УРОЖАЙ" – свердловина с. Забороль с. Забороль вул. Володимирська (від могилок в сторону Торчина), Молодіжна1. ПЛ-10 Л-26-07 від ПС-110Шацьк до ЛВН-197 8:00-17:00 Вол.обласний санаторій "Лісова пісня"Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смт Шацьк2. ЗТП-109 кап ремонт 8:00-17:00 ТОВ "Надія", ФОП Веремчук К.О.ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" мЛюбомль вулКомсомольськ, Промислова, Загородня, К.Антонова Завальська3. ПЛ-10 Л-85-03 відЛР-245 чистка траси 8:00-17:00 Магазин с.Ладинь Мосир ПустинкаЦерква с.Ладинь Мосир, Пилорама с.ЛадиньС.рада с.Ладинь, Школа с.Ладинь МосирЛіс.Госп. с.Мосир сПустинка, сЛадинь, сМосир4. КТП-404 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 ТзОВ "Місто-плюс"КОМУНАЛЬНЕ П-ВО "ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ", Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "Церква Святого Архистратига МихаїлаФОП Богуш Ольга ІванівнаРедакція "Наше життя", Філія ПАТ КБ"Надра"Районний центр соц. служб для сім"ї,дітей та молоді мЛюбомльвулБ.Хмельницького, Островецька,1.Травня5. КТП-532 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 Автостанція м.Любомль мЛюбомль вул.Коновальця, Будівельна, Вокзальна, Комарова,Зелена1 ПЛ-04кВ від КТП-216 10:00 - 17:00 - смт.Любешів вул.Зої Космодем’янської, Сагайдачного(частково), Брестська(частково)2 ПЛ-0,4 кВ відКТП-230 10:00 - 17:00 - смт. Любешів вул. Чкалова(частково), Кошового (частково), Партизанська (частково)1. 10:00-17:00с. Хряськ.2. 10:00-17:00ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Вовчецьк3 ПЛ-10 кВ, Л-45-01 від ЛР-49 10:00-17:00КТП-342, с. Заріччя - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Районний відділ освіти (ларьок), ФОП Зарубич Оксана Іванівна (магазин, дім молитви), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-184 .КТП-263, с. В.Осниця - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).КТП-508.КТП-399 - Великоосницька сільська рада (дитячий садок), Районний відділ освіти (школа).КТП-213 - Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович (магазин з кав’ярнею), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Киришко Л.Д. (ларьок), ФОП Огребчук І.М. (магазин), ФОП Зінчук Ю.Р. (ларьок), ФОП Рожко А.Є.КТП-186.КТП-492.КТП-489 - ФО Басараб Ілля Ярославович (корівник).КТП-313 - Великоосницька сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В.КТП-187 - Куликовицьке споживче товариство (магазин, торгівельний ларьок).1. 9:00-17:00Школа №9, відділення звязку №8, аптека, залізнична каса, магазини, торгівельний павільйон, туристичне агенство м.Нововолинськб-р.Шевченка 15-212 КЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-99 9:00-17:00 - м.Нововолинськвул. Стуса 2А1 ПЛ-0,4 Л-2 від ТП-39 9:30 - 17:00 ФАП с.Адамівка с. Адамівка2 ПЛ-10 кВ Л 17-04 від ЛР-242 10:00 -17:00 ФОП Наумук Тимофій Володимирович -Кіоск с.Краска; Православна Церква с.Краська; ФАП с.Краська;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ с.Краска; С/Ш Майстерня с.Краска; С/Ш Столова с.Краска; с. Краська, х. Заполона, х. Трушель3 КТП-380 11:00 - 13:00 КЕВ м.Володимир-Волинський с.Конище с. Конище1. 9:00-17:00м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)с.Немир (повністю)с.Доросині (повністю)с.Немир (повністю)8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)с.Вітоніж (повністю)с.Раймісто (повністю)с.Ясенівка (повністю)с.Вітоніж (повністю)с.Раймісто (повністю)9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.с.Тристень (повністю)с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)с.Кияж (повністю)с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)12ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-39:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.1 КТП-206 10:00 -17:00. .с Любохини вул: Яблунева,Коржана.2 КТП-152 10:00- 17:00. Магазин Діброва. .с Сераховичі вул: Ярощука.1. 10:00-12:00с.Н.Двір2 ПЛ-0,4кВКТП-274 Л-3 12:00-16:30 ФОП Шклярук О.М.- торг.кфоск, Новодвірська с/р- дит.садок, клуб, водокачка, Фоп Мисюк О.І. – торг.кіоск с.Новий Двір вул.Центральна, Молодіжна3 ПЛ-0,4кВКТП-15013:30-16:30 СВК «Батьківщина» - насосна, ФАП, клуб, бібліотека,школа, столова школи, пошта, ФОП Піндюк Г.І.- магазин, дільниця ветмедецини с.Свинарин4 ПЛ-0,4кВКТП-15110:00-13:00 СВК «Батьківщина» - пилорама , ферма с.Свинарин5 ПЛ-10кВ Л-64-01 від ЗТП- 237 до ЛР-82КТП-120КТП-122КТП-123 10:00-16:30 ФОП Сиротюк М.П.- склад, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, млин, ДКУКлуб, млин, ФОП Здрок Т.Р.- магазинФАП с.Перевали, Осерби, Охітники6 ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна