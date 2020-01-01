Бюджет участі: проєкт луцької школи виключили з конкурсу після перемоги. ВІДЕО





Про це йдеться у



Згідно з ініціативою, замінити пропонували 43 старенькі вікна. Батьки кажуть – і самі голосували, і знайомих просили, бо дуже хочуть, аби в школі стало тепліше.



“Вікна старі, школа 84-го року. Вікна вже відбули свій вік. І хочеться, щоб дітям було тепло, ніде не дуло. Вони йдуть в столову, вдягаються в кофточки тепленькі, тому що їм реально холодно”, – каже мама Катерина Хомич.



Проект посів третє місце з-поміж бюджетних закладів. Своїх суперників – луцьку 22-гу школу – вони обігнали на 24 голоси. Втім, у день засідання робочої групи до посадовців звернувся лучанин, прихильник проекта-конкурента, із зауваженням. Він заявив, що ініціатива, яку запропонувала 20-та школа, брати участь в цьому конкурсі не може. Бо заміна вікон – то капітальний ремонт.



“В нас в положенні в 19 році внесено зміни, де передбачено, що не можна робити в поточних закладів поточних, капітальних ремонтів”, – підтверджує це заступник директора департаменту економічної політики Луцькради Сергій Омельчук.



Не всі члени робочої групи з цим погодились, але голосів на затвердження забракло. Тож замість 20-ї школи перемогу здобула 22-га, яка запропонувала встановити волейбольний майданчик. Втім, у Луцькраді вже обговорити проблему, і вирішили таки профінансувати заміну вікон, просто виділити на це гроші не з бюджету участі.



“Управління освіти знайшло в бюджетних призначеннях 200 тисяч на цей рік, на наступному тижні вже оголошується тендер на Прозорро. Якщо все складеться, то можливо в цьому році, можливо навіть до кінця року ми замінимо ці вікна”, – пояснив Сергій Омельчук.



Детальніше – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки учнів луцької 20-ї школи обурені тим, що проект з заміни вікон, який школа подала на бюджет участі, не затвердили вже після голосування та перемоги.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Згідно з ініціативою, замінити пропонували 43 старенькі вікна. Батьки кажуть – і самі голосували, і знайомих просили, бо дуже хочуть, аби в школі стало тепліше.“Вікна старі, школа 84-го року. Вікна вже відбули свій вік. І хочеться, щоб дітям було тепло, ніде не дуло. Вони йдуть в столову, вдягаються в кофточки тепленькі, тому що їм реально холодно”, – каже мама Катерина Хомич.Проект посів третє місце з-поміж бюджетних закладів. Своїх суперників – луцьку 22-гу школу – вони обігнали на 24 голоси. Втім, у день засідання робочої групи до посадовців звернувся лучанин, прихильник проекта-конкурента, із зауваженням. Він заявив, що ініціатива, яку запропонувала 20-та школа, брати участь в цьому конкурсі не може. Бо заміна вікон – то капітальний ремонт.“В нас в положенні в 19 році внесено зміни, де передбачено, що не можна робити в поточних закладів поточних, капітальних ремонтів”, – підтверджує це заступник директора департаменту економічної політики Луцькради Сергій Омельчук.Не всі члени робочої групи з цим погодились, але голосів на затвердження забракло. Тож замість 20-ї школи перемогу здобула 22-га, яка запропонувала встановити волейбольний майданчик. Втім, у Луцькраді вже обговорити проблему, і вирішили таки профінансувати заміну вікон, просто виділити на це гроші не з бюджету участі.“Управління освіти знайшло в бюджетних призначеннях 200 тисяч на цей рік, на наступному тижні вже оголошується тендер на Прозорро. Якщо все складеться, то можливо в цьому році, можливо навіть до кінця року ми замінимо ці вікна”, – пояснив Сергій Омельчук.Детальніше – у сюжеті.

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