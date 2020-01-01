На Волині проведуть другий аукціон з продажу бурштину





Про це повідомили на офіційному сайті КП "Волиньприродресурс".



Зазначається, що публічні торги відбудуться 27 листопада о 14:00 в сесійній залі Волиньради.



Зауважують, що для участі в аукціоні необхідно обов'язково пройти реєстрацію, а також зазначити кількість та фракцію, яка зацікавила для організації лоту. Компанії або особи, що не пройшли процедуру реєстрації на сайті, до участі в аукціоні не допускаються.



Також інформують, що проведення аукціону буде транслюватись у прямому ефірі на сайті з можливістю дистанційної участі у торгах для зареєстрованих учасників", - йдеться у повідомленні "Волиньприродресурсу".



Виставка сонячного каменю уже розгорнута в коридорі на 3-му поверсі Волинської облради.



Нагадаємо, що

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