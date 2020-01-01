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На Волині проведуть другий аукціон з продажу бурштину

На Волині проведуть другий аукціон з продажу бурштину
У Волиньраді уже вдруге організовують відкитий аукціон з продажу "сонячного" каміння.

Про це повідомили на офіційному сайті КП "Волиньприродресурс".

Зазначається, що публічні торги відбудуться 27 листопада о 14:00 в сесійній залі Волиньради.

Зауважують, що для участі в аукціоні необхідно обов'язково пройти реєстрацію, а також зазначити кількість та фракцію, яка зацікавила для організації лоту. Компанії або особи, що не пройшли процедуру реєстрації на сайті, до участі в аукціоні не допускаються.

Також інформують, що проведення аукціону буде транслюватись у прямому ефірі на сайті з можливістю дистанційної участі у торгах для зареєстрованих учасників", - йдеться у повідомленні "Волиньприродресурсу".

Виставка сонячного каменю уже розгорнута в коридорі на 3-му поверсі Волинської облради.

Нагадаємо, що перший на Волині аукціон з продажу бурштину організували 16 жовтня. Тоді за "сонячне" каміння вдалося вторгувати 21 мільйон 650 тисяч гривень (або 763 тисячі 675 доларів). На залишку у «Волиньприродресурсу» після торгів залишилося 445 кілограмів 941 грам.

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Теги: бурштин, аукціон, Волинь
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