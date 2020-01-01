Зеленський одужав від коронавірусу

Володимир Зеленський одужав



Про це він написав у своєму Telegram, - пише



"Настрій бадьорий, температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний. Перебуваю я на Банковій, працюємо", - сказав Зеленський у відео.



Глава держави подякував усім за слова підтримки і закликав максимально берегтися і обов’язково носити маски, дотримуватися самоізоляції, соціальної дистанції. Крім того, зі слів президента, важливо підтримувати організм, займаючись спортом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниодужав від коронавірусу . Нині у нього бадьорий настрій і немає температури. Він вже повернувся у своєму робоче крісло на Банковій і приступив до роботи у традиційному режимі.Про це він написав у своєму Telegram, - пише ТСН. "Настрій бадьорий, температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний. Перебуваю я на Банковій, працюємо", - сказав Зеленський у відео.Глава держави подякував усім за слова підтримки і закликав максимально берегтися і обов’язково носити маски, дотримуватися самоізоляції, соціальної дистанції. Крім того, зі слів президента, важливо підтримувати організм, займаючись спортом.

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