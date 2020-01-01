Зеленський одужав від коронавірусу
Сьогодні, 12:40
Президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Нині у нього бадьорий настрій і немає температури. Він вже повернувся у своєму робоче крісло на Банковій і приступив до роботи у традиційному режимі.
Про це він написав у своєму Telegram, - пише ТСН.
"Настрій бадьорий, температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний. Перебуваю я на Банковій, працюємо", - сказав Зеленський у відео.
Глава держави подякував усім за слова підтримки і закликав максимально берегтися і обов’язково носити маски, дотримуватися самоізоляції, соціальної дистанції. Крім того, зі слів президента, важливо підтримувати організм, займаючись спортом.
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Про це він написав у своєму Telegram, - пише ТСН.
"Настрій бадьорий, температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний. Перебуваю я на Банковій, працюємо", - сказав Зеленський у відео.
Глава держави подякував усім за слова підтримки і закликав максимально берегтися і обов’язково носити маски, дотримуватися самоізоляції, соціальної дистанції. Крім того, зі слів президента, важливо підтримувати організм, займаючись спортом.
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