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Зеленський одужав від коронавірусу

Зеленський одужав від коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Нині у нього бадьорий настрій і немає температури. Він вже повернувся у своєму робоче крісло на Банковій і приступив до роботи у традиційному режимі.

Про це він написав у своєму Telegram, - пише ТСН.

"Настрій бадьорий, температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний. Перебуваю я на Банковій, працюємо", - сказав Зеленський у відео.

Глава держави подякував усім за слова підтримки і закликав максимально берегтися і обов’язково носити маски, дотримуватися самоізоляції, соціальної дистанції. Крім того, зі слів президента, важливо підтримувати організм, займаючись спортом.

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Теги: Зеленський, коро
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