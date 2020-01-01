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Уродженець Волині здобуває перемогу на виборах мера Рівного

Уродженець Волині здобуває перемогу на виборах мера Рівного
Кандидат від партії "Європейська солідарність", ректор Рівненської духовної семінарії та академії християн Віри Євангельської Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному.

Про це повідомляє Сьогодні.

Станом на 10:40 23 листопада міська ТВК закінчила обробку всіх протоколів, у тому числі з перерахунком на декількох дільницях, це остаточні дані, але поки офіційно не затверджені комісією.

Третяка підтримали 27 451 виборців (50,25%). За його конкурента – голову громадської організації "Рівне разом" Віктора Шакірзяна – проголосували 26 057 осіб (47,7%).

Довідка. Олександр Віталійович Третяк народився 13 грудня 1985 року у селі Липне Волинської області.

Освіта
У 2003 році закінчив Липненську ЗОШ І-ІІІ ступенів та вступив до МЕГУ ім. С. Дем’янчука, факультет романо-германських мов.

У 2008 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

У 2007 році вступив до Львівської богословської семінарії та прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.

У 2010 році отримав диплом магістра цієї семінарії за спеціальністю «Практичне богослов'я».

Кар’єра
У 2007 прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.

У 2012 році очолив навчальний заклад Рівненська духовна семінарія і Академія ХВЄ, де і працює донині.

Політична і громадська діяльність
2009-2014 роки учасник місії з реалізації освітніх та медичних проєктів для дітей в африканських країнах Гані та Буркіна-Фасо, вказано у Вікіпедії.

З 2014-го року волонтер в зоні АТО.

2017-2019 роки – керівник Руху Реформації в Рівненській області.

У 2018 році координував ходу за традиційні сімейні цінності, яку назвали «Святом сім'ї».

З 2019 року координатор спілки релігійних та громадських організацій «Всеукраїнський собор» у Рівненській області.

2017-2019 роки – ведучий програми інтерв’ю «Інша перспектива» на телеканалі «Рівне1».


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Теги: мер, Рівне
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Коментарі 1
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Мролодець. Волиняни тиснять опонентів в усіх куточках України. Розумні істоти.
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