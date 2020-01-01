Уродженець Волині здобуває перемогу на виборах мера Рівного

Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному.



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Станом на 10:40 23 листопада міська ТВК закінчила обробку всіх протоколів, у тому числі з перерахунком на декількох дільницях, це остаточні дані, але поки офіційно не затверджені комісією.



Третяка підтримали 27 451 виборців (50,25%). За його конкурента – голову громадської організації "Рівне разом" Віктора Шакірзяна – проголосували 26 057 осіб (47,7%).



Довідка. Олександр Віталійович Третяк народився 13 грудня 1985 року у селі Липне Волинської області.



Освіта

У 2003 році закінчив Липненську ЗОШ І-ІІІ ступенів та вступив до МЕГУ ім. С. Дем’янчука, факультет романо-германських мов.



У 2008 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)».



У 2007 році вступив до Львівської богословської семінарії та прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.



У 2010 році отримав диплом магістра цієї семінарії за спеціальністю «Практичне богослов'я».



Кар’єра

У 2007 прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.



У 2012 році очолив навчальний заклад Рівненська духовна семінарія і Академія ХВЄ, де і працює донині.



Політична і громадська діяльність

2009-2014 роки учасник місії з реалізації освітніх та медичних проєктів для дітей в африканських країнах Гані та Буркіна-Фасо, вказано у Вікіпедії.



З 2014-го року волонтер в зоні АТО.



2017-2019 роки – керівник Руху Реформації в Рівненській області.



У 2018 році координував ходу за традиційні сімейні цінності, яку назвали «Святом сім'ї».



З 2019 року координатор спілки релігійних та громадських організацій «Всеукраїнський собор» у Рівненській області.



2017-2019 роки – ведучий програми інтерв’ю «Інша перспектива» на телеканалі «Рівне1».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кандидат від партії "Європейська солідарність", ректор Рівненської духовної семінарії та академії християн Віри Євангельськоївиграє вибори міського голови у Рівному.Про це повідомляє Сьогодні. Станом на 10:40 23 листопада міська ТВК закінчила обробку всіх протоколів, у тому числі з перерахунком на декількох дільницях, це остаточні дані, але поки офіційно не затверджені комісією.Третяка підтримали 27 451 виборців (50,25%). За його конкурента – голову громадської організації "Рівне разом"– проголосували 26 057 осіб (47,7%).Олександр Віталійович Третяк народився 13 грудня 1985 року у селі Липне Волинської області.ОсвітаУ 2003 році закінчив Липненську ЗОШ І-ІІІ ступенів та вступив до МЕГУ ім. С. Дем’янчука, факультет романо-германських мов.У 2008 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)».У 2007 році вступив до Львівської богословської семінарії та прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.У 2010 році отримав диплом магістра цієї семінарії за спеціальністю «Практичне богослов'я».Кар’єраУ 2007 прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.У 2012 році очолив навчальний заклад Рівненська духовна семінарія і Академія ХВЄ, де і працює донині.Політична і громадська діяльність2009-2014 роки учасник місії з реалізації освітніх та медичних проєктів для дітей в африканських країнах Гані та Буркіна-Фасо, вказано у Вікіпедії.З 2014-го року волонтер в зоні АТО.2017-2019 роки – керівник Руху Реформації в Рівненській області.У 2018 році координував ходу за традиційні сімейні цінності, яку назвали «Святом сім'ї».З 2019 року координатор спілки релігійних та громадських організацій «Всеукраїнський собор» у Рівненській області.2017-2019 роки – ведучий програми інтерв’ю «Інша перспектива» на телеканалі «Рівне1».

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