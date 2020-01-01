Уродженець Волині здобуває перемогу на виборах мера Рівного
Сьогодні, 13:09
Кандидат від партії "Європейська солідарність", ректор Рівненської духовної семінарії та академії християн Віри Євангельської Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному.
Про це повідомляє Сьогодні.
Станом на 10:40 23 листопада міська ТВК закінчила обробку всіх протоколів, у тому числі з перерахунком на декількох дільницях, це остаточні дані, але поки офіційно не затверджені комісією.
Третяка підтримали 27 451 виборців (50,25%). За його конкурента – голову громадської організації "Рівне разом" Віктора Шакірзяна – проголосували 26 057 осіб (47,7%).
Довідка. Олександр Віталійович Третяк народився 13 грудня 1985 року у селі Липне Волинської області.
Освіта
У 2003 році закінчив Липненську ЗОШ І-ІІІ ступенів та вступив до МЕГУ ім. С. Дем’янчука, факультет романо-германських мов.
У 2008 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
У 2007 році вступив до Львівської богословської семінарії та прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.
У 2010 році отримав диплом магістра цієї семінарії за спеціальністю «Практичне богослов'я».
Кар’єра
У 2007 прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.
У 2012 році очолив навчальний заклад Рівненська духовна семінарія і Академія ХВЄ, де і працює донині.
Політична і громадська діяльність
2009-2014 роки учасник місії з реалізації освітніх та медичних проєктів для дітей в африканських країнах Гані та Буркіна-Фасо, вказано у Вікіпедії.
З 2014-го року волонтер в зоні АТО.
2017-2019 роки – керівник Руху Реформації в Рівненській області.
У 2018 році координував ходу за традиційні сімейні цінності, яку назвали «Святом сім'ї».
З 2019 року координатор спілки релігійних та громадських організацій «Всеукраїнський собор» у Рівненській області.
2017-2019 роки – ведучий програми інтерв’ю «Інша перспектива» на телеканалі «Рівне1».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Сьогодні.
Станом на 10:40 23 листопада міська ТВК закінчила обробку всіх протоколів, у тому числі з перерахунком на декількох дільницях, це остаточні дані, але поки офіційно не затверджені комісією.
Третяка підтримали 27 451 виборців (50,25%). За його конкурента – голову громадської організації "Рівне разом" Віктора Шакірзяна – проголосували 26 057 осіб (47,7%).
Довідка. Олександр Віталійович Третяк народився 13 грудня 1985 року у селі Липне Волинської області.
Освіта
У 2003 році закінчив Липненську ЗОШ І-ІІІ ступенів та вступив до МЕГУ ім. С. Дем’янчука, факультет романо-германських мов.
У 2008 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
У 2007 році вступив до Львівської богословської семінарії та прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.
У 2010 році отримав диплом магістра цієї семінарії за спеціальністю «Практичне богослов'я».
Кар’єра
У 2007 прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на посаду викладача.
У 2012 році очолив навчальний заклад Рівненська духовна семінарія і Академія ХВЄ, де і працює донині.
Політична і громадська діяльність
2009-2014 роки учасник місії з реалізації освітніх та медичних проєктів для дітей в африканських країнах Гані та Буркіна-Фасо, вказано у Вікіпедії.
З 2014-го року волонтер в зоні АТО.
2017-2019 роки – керівник Руху Реформації в Рівненській області.
У 2018 році координував ходу за традиційні сімейні цінності, яку назвали «Святом сім'ї».
З 2019 року координатор спілки релігійних та громадських організацій «Всеукраїнський собор» у Рівненській області.
2017-2019 роки – ведучий програми інтерв’ю «Інша перспектива» на телеканалі «Рівне1».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Мролодець. Волиняни тиснять опонентів в усіх куточках України. Розумні істоти.
Останні новини
Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
Сьогодні, 13:56
Уродженець Волині здобуває перемогу на виборах мера Рівного
Сьогодні, 13:09
Зеленський одужав від коронавірусу
Сьогодні, 12:40