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Заступник мера Луцька Григорій Недопад написав заяву на звільнення

Заступник мера Луцька Григорій Недопад написав заяву на звільнення
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад написав заяву на звільнення.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення мерії, котрий планують затвердити завтра, 24 листопада.

Звільнити Григорія Недопада з посади першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради планують із 24 листопада 2020 року за угодою сторін.

Окрім того, ще одним проєктом рішення Григорія Недопада хочуть вивести зі складу виконавчого комітету Луцькради.

Нагадаємо, Григорій Недопад потрапив до списку депутатів Волинської обласної ради.

Довідково

Народився Григорій Недопад 23 липня 1981 року в місті Рожище Волинської області.

Освіта вища. У 2004 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Географія»; у 2006 р. – Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Трудова діяльність:
З червня 2001 по жовтень 2003 року працював на посаді сиророба дільниці по догляду за сиром голландським, майстром-обліковцем по догляду за сирами твердими ВАТ «Рожищенський сирзавод».

З жовтня 2003 по березень 2012 року – старший комірник складу готової продукції відділу маркетингу і збуту, помічник технолога виробничого відділу, інженер-механік служби головного інженера, заступник начальника транспортної дільниці, заступник директора з загальних питань, заступник директора ТзОВ «Торговий дім Любарт».

З березня 2012 року по березень 2015 року працював на посаді директора спортивно-тренувальної бази «Дачне» ТзОВ «Футбольний клуб «Волинь».

З березня 2015 року по грудень 2015 року – директор ТзОВ «Грін Ріелті».

З грудня 2015 року по квітень 2017 – голова Ківерцівської районної ради Волинської області.

З квітня 2017 року працює на посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради.

Сімейний стан: одружений, має сина та доньку.

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Теги: Недопад, міська рада, звільнення
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Коментарі 1
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Написаав,бо пахне крісло голови обласної ради.
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