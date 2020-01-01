У Луцьку патрульні виявили авто з «лівими» номерами
Сьогодні, 14:50
У Луцьку на вулиці Рівненській інспектори зупинили Ford F-150 і під час перевірки документів з’ясували, що на автомобілі були закріплені номерні знаки, які йому не належать.
До того ж водій вже притягувався до відповідальності за вказане правопорушення, - інформує патрульна поліція Волинської області.
У результаті цього патрульні склали на водія низку адмінматеріалів за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ч. 7 ст. 121 (Повторне протягом року керування транспортним засобом з номерним знаком, що не належить йому) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До того ж водій вже притягувався до відповідальності за вказане правопорушення, - інформує патрульна поліція Волинської області.
У результаті цього патрульні склали на водія низку адмінматеріалів за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ч. 7 ст. 121 (Повторне протягом року керування транспортним засобом з номерним знаком, що не належить йому) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українець за кермом буса скоїв смертельну аварію у Словаччині
Сьогодні, 15:22
У Луцьку патрульні виявили авто з «лівими» номерами
Сьогодні, 14:50
На Волині мисливця оштрафували на 901 гривню
Сьогодні, 14:36
Волинянин, який постраждав у ДТП поблизу Замшан, – у важкому стані: рідні просять допомогти
Сьогодні, 14:30