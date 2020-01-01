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У Луцьку патрульні виявили авто з «лівими» номерами

У Луцьку патрульні виявили авто з «лівими» номерами
У Луцьку на вулиці Рівненській інспектори зупинили Ford F-150 і під час перевірки документів з’ясували, що на автомобілі були закріплені номерні знаки, які йому не належать.

До того ж водій вже притягувався до відповідальності за вказане правопорушення, - інформує патрульна поліція Волинської області.

У результаті цього патрульні склали на водія низку адмінматеріалів за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ч. 7 ст. 121 (Повторне протягом року керування транспортним засобом з номерним знаком, що не належить йому) КУпАП.

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Теги: Луцьк, патрульні
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