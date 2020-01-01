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Українець за кермом буса скоїв смертельну аварію у Словаччині

Українець за кермом буса скоїв смертельну аварію у Словаччині
Українець на мікроавтобусі Mercedes Sprinter зіткнувся з автоцистерною у Словаччині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу населеного пункту Теківське Нємце, - пише видання Mukachevo.net.

В результаті зіткнення один із пасажирів мікроавтобуса загинув на місці події. Водій та ще один пасажир були доправлені до лікарні.

Українцю зробили тест на вміст алкоголю у крові, який виявився негативним. За даними правоохоронців українець міг заснути за кермом.

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Теги: Словаччина, аварія, бус
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