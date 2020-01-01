Українець за кермом буса скоїв смертельну аварію у Словаччині
Сьогодні, 15:22
Українець на мікроавтобусі Mercedes Sprinter зіткнувся з автоцистерною у Словаччині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу населеного пункту Теківське Нємце, - пише видання Mukachevo.net.
В результаті зіткнення один із пасажирів мікроавтобуса загинув на місці події. Водій та ще один пасажир були доправлені до лікарні.
Українцю зробили тест на вміст алкоголю у крові, який виявився негативним. За даними правоохоронців українець міг заснути за кермом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу населеного пункту Теківське Нємце, - пише видання Mukachevo.net.
В результаті зіткнення один із пасажирів мікроавтобуса загинув на місці події. Водій та ще один пасажир були доправлені до лікарні.
Українцю зробили тест на вміст алкоголю у крові, який виявився негативним. За даними правоохоронців українець міг заснути за кермом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українець за кермом буса скоїв смертельну аварію у Словаччині
Сьогодні, 15:22
У Луцьку патрульні виявили авто з «лівими» номерами
Сьогодні, 14:50
На Волині мисливця оштрафували на 901 гривню
Сьогодні, 14:36
Волинянин, який постраждав у ДТП поблизу Замшан, – у важкому стані: рідні просять допомогти
Сьогодні, 14:30