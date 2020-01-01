Українець за кермом буса скоїв смертельну аварію у Словаччині





Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу населеного пункту Теківське Нємце, - пише видання

В результаті зіткнення один із пасажирів мікроавтобуса загинув на місці події. Водій та ще один пасажир були доправлені до лікарні.



Українцю зробили тест на вміст алкоголю у крові, який виявився негативним. За даними правоохоронців українець міг заснути за кермом.

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В результаті зіткнення один із пасажирів мікроавтобуса загинув на місці події. Водій та ще один пасажир були доправлені до лікарні.Українцю зробили тест на вміст алкоголю у крові, який виявився негативним. За даними правоохоронців українець міг заснути за кермом.

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