Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз

У центрі ендоурології Ковельського МТМО провели вдалу операцію з видалення каменю у нирках (черезшкірну перкутанну нефролітотрипсію).Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.Зазначається, що пацієнту операція була необхідною у найшвидший термін, адже він потрапив до лікарні із сильним інтенсивним болем в попереку.Після стабілізації стану пацієнта урологи успішно видалили з лівої нирки 3 камені розміром 25 мм, 15 мм та 8 мм. У медзакладі зауважують, що для цього лікарям знадобився невеликий розріз довжиною лише 1 сантиметр. Операція пройшла комфортно та безболісно для пацієнта.