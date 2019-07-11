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Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз

Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз
У центрі ендоурології Ковельського МТМО провели вдалу операцію з видалення каменю у нирках (черезшкірну перкутанну нефролітотрипсію).

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.

Зазначається, що пацієнту операція була необхідною у найшвидший термін, адже він потрапив до лікарні із сильним інтенсивним болем в попереку.

Після стабілізації стану пацієнта урологи успішно видалили з лівої нирки 3 камені розміром 25 мм, 15 мм та 8 мм. У медзакладі зауважують, що для цього лікарям знадобився невеликий розріз довжиною лише 1 сантиметр. Операція пройшла комфортно та безболісно для пацієнта.

Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз
Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз
Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз
Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз

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Теги: камені, операція, нирки
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