У два міста на Волині передали нові аварійно-рятувальні автомобілі





Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.



Повнопривідні машини на шасі Ford Ranger оснащені електричними лебідками, сучасним обладнанням для рятування людей під час ДТП (ножниці, розтискачі, домкрати), надання постраждалим першої долікарської допомоги (ноші, медичні засоби), сучасними засобами зв’язку, освітлення місця події (індивідуальні, переносні та стаціонарні ліхтарі) тощо.



Машини стануть в бойовий розрахунок у 5-й Державній пожежно-рятувальній частині м. Нововолинськ та 8-й ДПРЧ м. Камінь-Каширський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопарк Управління ДСНС у Волинській області поповнився двома новими аварійно-рятувальними машинами легкого типу, що надійшли від ДСНС України.Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.Повнопривідні машини на шасі Ford Ranger оснащені електричними лебідками, сучасним обладнанням для рятування людей під час ДТП (ножниці, розтискачі, домкрати), надання постраждалим першої долікарської допомоги (ноші, медичні засоби), сучасними засобами зв’язку, освітлення місця події (індивідуальні, переносні та стаціонарні ліхтарі) тощо.Машини стануть в бойовий розрахунок у 5-й Державній пожежно-рятувальній частині м. Нововолинськ та 8-й ДПРЧ м. Камінь-Каширський.

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