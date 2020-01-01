П'яний лучанин кидався на продавчиню через те, що вона попросила його одягнути маску
Сьогодні, 16:06
У Луцьку біля 21-ї години у приміщені продуктового магазину на проспекті Відродження нетверезий чоловік відмовився виконувати карантинні вимоги, а саме вдягнути захисну маску.
Крім того, чоловік почав проявляти агресію та висловлювати погрози. Враховуючи певну небезпеку, продавчиня натиснула «Тривожну кнопку», інформує управління поліції охорони у Волинській області.
Наряд поліції охорони прибув до вказаного закладу за сигналом «Терміновий виклик поліції». В приміщені магазину правоохоронці побачили нетверезого чоловіка в стані сильної агресії, який кидався на продавця, а при спробі його заспокоїти почав чинити опір. За мить чоловіка затримали.
Затриманим виявився місцевий мешканець 1986 р.н. , який проживає неподалік.
Затриманого доставили до міського відділу поліції. Відповідно до чинного законодавства, чоловік порушив Постанову кабінету міністрів № 641-1100, щодо дотримання карантинних заходів, статті Кодексу України про Адміністративні правопорушення ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). В подальшому долю затриманого буде вирішувати суд.
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Крім того, чоловік почав проявляти агресію та висловлювати погрози. Враховуючи певну небезпеку, продавчиня натиснула «Тривожну кнопку», інформує управління поліції охорони у Волинській області.
Наряд поліції охорони прибув до вказаного закладу за сигналом «Терміновий виклик поліції». В приміщені магазину правоохоронці побачили нетверезого чоловіка в стані сильної агресії, який кидався на продавця, а при спробі його заспокоїти почав чинити опір. За мить чоловіка затримали.
Затриманим виявився місцевий мешканець 1986 р.н. , який проживає неподалік.
Затриманого доставили до міського відділу поліції. Відповідно до чинного законодавства, чоловік порушив Постанову кабінету міністрів № 641-1100, щодо дотримання карантинних заходів, статті Кодексу України про Адміністративні правопорушення ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). В подальшому долю затриманого буде вирішувати суд.
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Коментарі 1
Тут тверезі українці не слухають, без засобів індивідуального захисту сім'ями ходять у громадських місцях, готові убити людину, що робить з цього приводу їм зауваження, а то ще п'яний придурок. Не чіпай говно, воно смердіти не буде. Викликай зразу поліцію чи якщо у магазині є власна охорона, і тоді буде толк і все.
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