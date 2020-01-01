П'яний лучанин кидався на продавчиню через те, що вона попросила його одягнути маску





Крім того, чоловік почав проявляти агресію та висловлювати погрози. Враховуючи певну небезпеку, продавчиня натиснула «Тривожну кнопку», інформує



Наряд поліції охорони прибув до вказаного закладу за сигналом «Терміновий виклик поліції». В приміщені магазину правоохоронці побачили нетверезого чоловіка в стані сильної агресії, який кидався на продавця, а при спробі його заспокоїти почав чинити опір. За мить чоловіка затримали.



Затриманим виявився місцевий мешканець 1986 р.н. , який проживає неподалік.



Затриманого доставили до міського відділу поліції. Відповідно до чинного законодавства, чоловік порушив Постанову кабінету міністрів № 641-1100, щодо дотримання карантинних заходів, статті Кодексу України про Адміністративні правопорушення ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). В подальшому долю затриманого буде вирішувати суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля 21-ї години у приміщені продуктового магазину на проспекті Відродження нетверезий чоловік відмовився виконувати карантинні вимоги, а саме вдягнути захисну маску.Крім того, чоловік почав проявляти агресію та висловлювати погрози. Враховуючи певну небезпеку, продавчиня натиснула «Тривожну кнопку», інформує управління поліції охорони у Волинській області.Наряд поліції охорони прибув до вказаного закладу за сигналом «Терміновий виклик поліції». В приміщені магазину правоохоронці побачили нетверезого чоловіка в стані сильної агресії, який кидався на продавця, а при спробі його заспокоїти почав чинити опір. За мить чоловіка затримали.Затриманим виявився місцевий мешканець 1986 р.н. , який проживає неподалік.Затриманого доставили до міського відділу поліції. Відповідно до чинного законодавства, чоловік порушив Постанову кабінету міністрів № 641-1100, щодо дотримання карантинних заходів, статті Кодексу України про Адміністративні правопорушення ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). В подальшому долю затриманого буде вирішувати суд.

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