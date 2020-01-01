На річці Прип’ять зловили рибалку-браконьєра
Сьогодні, 16:16
Поблизу села Комарове Ратнівського району рибінспектори "на гарячому" зловили браконьєра.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Зазнчаться, що 21 листопада на «гарячу лінію» Волинського рибпатруля надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про факт грубого порушення правил рибальства на ріці Прип’ять.
Державні інспектори рибоохорони, які прибули на місце виклику, викрили місцевого жителя, який ловив рибу сітками. Порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.
На нього склали адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
Довідкова. З першого листопада 2020 року на водоймах Волині розпочалася осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2021 року.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Зазнчаться, що 21 листопада на «гарячу лінію» Волинського рибпатруля надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про факт грубого порушення правил рибальства на ріці Прип’ять.
Державні інспектори рибоохорони, які прибули на місце виклику, викрили місцевого жителя, який ловив рибу сітками. Порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.
На нього склали адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
Довідкова. З першого листопада 2020 року на водоймах Волині розпочалася осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2021 року.
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