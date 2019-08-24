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Молодий науковець Лесиного вишу – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні

Молодий науковець Лесиного вишу – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні
Молодий вчений Волинського національного університету імені Лесі Українки став лауреатом іменної стипендії Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляють на сайті вишу.

Відповідно до наказу МОН України № 1449 від 20 листопада 2020 року «Про призначення державних іменних стипендій для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 2021 рік» 21 молодий вчений з 2021 року отримуватиме державні стипендії.

Серед лауреатів – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування Павлов Костянтин Володимирович, якому призначили іменну стипендію імені Романа Гурика.

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Теги: Лесинй виш, стипендіант, Герої Небесної Сотні
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