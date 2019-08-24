Молодий науковець Лесиного вишу – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 16:35
Молодий вчений Волинського національного університету імені Лесі Українки став лауреатом іменної стипендії Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляють на сайті вишу.
Відповідно до наказу МОН України № 1449 від 20 листопада 2020 року «Про призначення державних іменних стипендій для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 2021 рік» 21 молодий вчений з 2021 року отримуватиме державні стипендії.
Серед лауреатів – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування Павлов Костянтин Володимирович, якому призначили іменну стипендію імені Романа Гурика.
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Про це повідомляють на сайті вишу.
Відповідно до наказу МОН України № 1449 від 20 листопада 2020 року «Про призначення державних іменних стипендій для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 2021 рік» 21 молодий вчений з 2021 року отримуватиме державні стипендії.
Серед лауреатів – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування Павлов Костянтин Володимирович, якому призначили іменну стипендію імені Романа Гурика.
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