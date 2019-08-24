Молодий науковець Лесиного вишу – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні





Про це повідомляють на



Відповідно до наказу МОН України № 1449 від 20 листопада 2020 року «Про призначення державних іменних стипендій для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 2021 рік» 21 молодий вчений з 2021 року отримуватиме державні стипендії.



Серед лауреатів – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування Павлов Костянтин Володимирович, якому призначили іменну стипендію імені Романа Гурика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молодий вчений Волинського національного університету імені Лесі Українки став лауреатом іменної стипендії Героїв Небесної Сотні.Про це повідомляють на сайті вишу. Відповідно до наказу МОН України № 1449 від 20 листопада 2020 року «Про призначення державних іменних стипендій для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 2021 рік» 21 молодий вчений з 2021 року отримуватиме державні стипендії.Серед лауреатів – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування, якому призначили іменну стипендію імені Романа Гурика.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію