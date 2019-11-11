вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Два десятки примірників книги «Справа Василя Стуса» з підписом автора подарували бібліотеці у Луцьку

Два десятки примірників книги «Справа Василя Стуса» з підписом автора подарували бібліотеці у Луцьку
20 примірників книги "Справа Василя Стуса" з авторськими підписами Вахтанга Кіпіані подарували обласній юнацькій бібліотеці.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка закладу Алла Єфремова.

Олеся Вержбицька уже не вперше разом зі своєю сім'єю та сім'єю своїх друзів дарують книги бібліотекам. Її родина довгий час уже не живе в Луцьку, хтось в Києві, хтось закордоном, - розповідає дівчина. Але уся сім'я підтримала ідею подарувати обласній юнацькій бібліотеці книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

"Щоб зробити ці книги унікальними, щоб читач, який читає справжню, а не електронну книгу, особисто звернулася до Вахтанга Кіпіані та попросила підписати примірники", - каже Олеся Вержбицька.

Директорка обласною юнацької бібліотеки Алла Єфремова каже, що частина книг залишиться у юнацькій бібліотеці, а частину планують передати в інші книгозбірні Волинської області.

Нагадаємо, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд частково задовольнив позов Медведчука: визнав, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність. Автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані подаватиме апеляцію на рішення Дарницького райсуду Києва.

Два десятки примірників книги «Справа Василя Стуса» з підписом автора подарували бібліотеці у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Василь Стус, скандальна книга, Вахтанг Кіпіані
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У два міста на Волині передали нові аварійно-рятувальні автомобілі
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Два десятки примірників книги «Справа Василя Стуса» з підписом автора подарували бібліотеці у Луцьку
Сьогодні, 19:40
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 листопада
Сьогодні, 19:00
Замість риби – майже 400 тисяч пачок цигарок: на посту «Дольськ» піймали контрабандиста
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
У Луцьку презентували скандальну книгу про Стуса із грифом «РОЗСЕКРЕЧЕНО». ФОТО У Луцьку презентували скандальну книгу про Стуса із грифом «РОЗСЕКРЕЧЕНО». ФОТО
11 листопад, 2019, 21:10
Книга «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії Книга «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії
25 жовтень, 15:25
У луцькому соборі помолилися за Василя Стуса У луцькому соборі помолилися за Василя Стуса
04 вересень, 2018, 17:03
У Луцьку вирішили відродити «Меморіал імені Стуса» У Луцьку вирішили відродити «Меморіал імені Стуса»
16 серпень, 2018, 06:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У два міста на Волині передали нові аварійно-рятувальні автомобілі
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Два десятки примірників книги «Справа Василя Стуса» з підписом автора подарували бібліотеці у Луцьку
Сьогодні, 19:40
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Замість риби – майже 400 тисяч пачок цигарок: на посту «Дольськ» піймали контрабандиста
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8