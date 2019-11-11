Два десятки примірників книги «Справа Василя Стуса» з підписом автора подарували бібліотеці у Луцьку





Про це кореспондентам Алла Єфремова.



Олеся Вержбицька уже не вперше разом зі своєю сім'єю та сім'єю своїх друзів дарують книги бібліотекам. Її родина довгий час уже не живе в Луцьку, хтось в Києві, хтось закордоном, - розповідає дівчина. Але уся сім'я підтримала ідею подарувати обласній юнацькій бібліотеці книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".



"Щоб зробити ці книги унікальними, щоб читач, який читає справжню, а не електронну книгу, особисто звернулася до Вахтанга Кіпіані та попросила підписати примірники", - каже Олеся Вержбицька.



Директорка обласною юнацької бібліотеки Алла Єфремова каже, що частина книг залишиться у юнацькій бібліотеці, а частину планують передати в інші книгозбірні Волинської області.



Нагадаємо, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд частково задовольнив позов Медведчука: визнав, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність. Автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані подаватиме апеляцію на рішення Дарницького райсуду Києва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 примірників книги "Справа Василя Стуса" з авторськими підписами Вахтанга Кіпіані подарували обласній юнацькій бібліотеці.Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка закладууже не вперше разом зі своєю сім'єю та сім'єю своїх друзів дарують книги бібліотекам. Її родина довгий час уже не живе в Луцьку, хтось в Києві, хтось закордоном, - розповідає дівчина. Але уся сім'я підтримала ідею подарувати обласній юнацькій бібліотеці книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса"."Щоб зробити ці книги унікальними, щоб читач, який читає справжню, а не електронну книгу, особисто звернулася до Вахтанга Кіпіані та попросила підписати примірники", - каже Олеся Вержбицька.Директорка обласною юнацької бібліотеки Алла Єфремова каже, що частина книг залишиться у юнацькій бібліотеці, а частину планують передати в інші книгозбірні Волинської області.Нагадаємо, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд частково задовольнив позов Медведчука: визнав, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність. Автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані подаватиме апеляцію на рішення Дарницького райсуду Києва.

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