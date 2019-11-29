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У компанії «Інвестор» – знижки з нагоди «чорної п’ятниці»*

У компанії «Інвестор» – знижки з нагоди «чорної п’ятниці»*
Кожен клієнт, який завітає до відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор» із 25 до 27 листопада, отримає знижку з нагоди традиційного всесвітнього розпродажу, відомого як «чорна п’ятниця».

Розмір знижки клієнт визначить сам, витягнувши відповідний купон. Це – сума від 100 до 300 гривень на ціні кожного квадратного метра, інформують на сайті забудовника.

Таким чином, придбавши, наприклад, трикімнатну квартиру у «Супернові» можна зекономити майже тисячу доларів, а на котеджі у ЖК «Струмочок» – до 50 тисяч гривень!

Знижки розігруються під час безпосередніх візитів у відділи продажів «Інвестора»:

- в офісі компанії на вул. Коперника,13в та
- у відділі продажів ЖК «Супернова» на вул. Супутника, 6а

Скористатися отриманою знижкою можна буде впродовж двох тижнів, після її отримання.

Також за детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 096 030 20 10.

У компанії «Інвестор» – знижки з нагоди «чорної п’ятниці»*

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Теги: компанія, знижки, чорна п’ятниця, Інвестор
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