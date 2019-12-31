вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев

У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев
До Нового року у Луцьку зріжуть близько 70-ти аварійних дерев.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомив директор КП «Парки та сквери міста Луцька» Богдан Федончук.

Чиновник підтвердив, що тендери на видалення дерев відбулися. Але зазначив, що аварійні дерева видалятимуть пізніше.

«Ми провели тендери. Але аварійні дерева будемо видаляти пізніше. До Нового року плануємо зрізати близько 70 дерев у різних частинах Луцька. Недавно отримали ордер на видалення 7 дерев. Це берези на вулиці Потебні та старі липи по Лесі Українки. Пік робіт припаде на грудень місяць», - розповів Богдан Федончук.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварійні дерева, Новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев
Сьогодні, 17:21
У компанії «Інвестор» – знижки з нагоди «чорної п’ятниці»*
Сьогодні, 17:15
На подвір’ї музею у Луцьку створять відкритий арт-простір
Сьогодні, 17:01
Молодий науковець Лесиного вишу – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 16:35
На річці Прип’ять зловили рибалку-браконьєра
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
Де у Луцьку дозволили продавати ялинки Де у Луцьку дозволили продавати ялинки
31 грудень, 2019, 21:13
Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста
30 грудень, 2019, 11:16
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
27 грудень, 2019, 18:44
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
27 грудень, 2019, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев
Сьогодні, 17:21
 0
У компанії «Інвестор» – знижки з нагоди «чорної п’ятниці»*
Сьогодні, 17:15
 0
На подвір’ї музею у Луцьку створять відкритий арт-простір
Сьогодні, 17:01
 0
Молодий науковець Лесиного вишу – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 16:35
 0
На річці Прип’ять зловили рибалку-браконьєра
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8