У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев





Про це у коментарі власкору Богдан Федончук.



Чиновник підтвердив, що тендери на видалення дерев відбулися. Але зазначив, що аварійні дерева видалятимуть пізніше.



«Ми провели тендери. Але аварійні дерева будемо видаляти пізніше. До Нового року плануємо зрізати близько 70 дерев у різних частинах Луцька. Недавно отримали ордер на видалення 7 дерев. Це берези на вулиці Потебні та старі липи по Лесі Українки. Пік робіт припаде на грудень місяць», - розповів Богдан Федончук.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Нового року у Луцьку зріжуть близько 70-ти аварійних дерев.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомив директор КП «Парки та сквери міста Луцька»Чиновник підтвердив, що тендери на видалення дерев відбулися. Але зазначив, що аварійні дерева видалятимуть пізніше.«Ми провели тендери. Але аварійні дерева будемо видаляти пізніше. До Нового року плануємо зрізати близько 70 дерев у різних частинах Луцька. Недавно отримали ордер на видалення 7 дерев. Це берези на вулиці Потебні та старі липи по Лесі Українки. Пік робіт припаде на грудень місяць», - розповів Богдан Федончук.

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