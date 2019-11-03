Знову захотів покататися: у Рівному неповнолітній хлопець втретє вкрав маршрутку





Іцидент трапився увечері, 21 листопада, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



Зробив усе, як зазвичай, «професійно», адже



Водійські двері були зачинені, а от задні – ні. У бардачку молодик знайшов ключі та швидко поїхав зі стоянки.



Близько 00:30 охоронець обходив територію та побачив, що однієї з маршруток нема. Він одразу повідомив до поліції. Патрульним поліцейським в цей час надійшла інформація, що водій транспортного засобу міг поїхати у село Великий Олексин, тож направились туди. Екіпаж патрульних виявив маршрутне таксі на вулиці Олексинській у Рівному. Однак її керманич на вимогу поліцейських не зупинявся та навіть зумів «відірватися» від копів, з’їхавши на польову дорогу та вимкнувши світло фар.



Через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і справному стані транспортний засіб на одній із вулиць села Великий Олексин.



Працівники Рівненського відділу поліції встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний «викрадач маршруток». Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні – іще одну.



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Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він іще не набрав законної сили.



Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-річний житель села Великий Олексин повертався від бабусі з Івано-Франківська. Він приїхав на залізничний вокзал у Рівному і знову захотів покататися на маршрутці, тож вирішив вкрасти машину.Іцидент трапився увечері, 21 листопада, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Зробив усе, як зазвичай, «професійно», адже раніше двічі викрадав аналогічний транспортний засіб . Парубок прийшов на автостоянку на вулиці Макарова та, оскільки охоронець саме відлучився на кілька хвилин, безперешкодно зайшов на територію стоянки.Водійські двері були зачинені, а от задні – ні. У бардачку молодик знайшов ключі та швидко поїхав зі стоянки.Близько 00:30 охоронець обходив територію та побачив, що однієї з маршруток нема. Він одразу повідомив до поліції. Патрульним поліцейським в цей час надійшла інформація, що водій транспортного засобу міг поїхати у село Великий Олексин, тож направились туди. Екіпаж патрульних виявив маршрутне таксі на вулиці Олексинській у Рівному. Однак її керманич на вимогу поліцейських не зупинявся та навіть зумів «відірватися» від копів, з’їхавши на польову дорогу та вимкнувши світло фар.Через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і справному стані транспортний засіб на одній із вулиць села Великий Олексин.Працівники Рівненського відділу поліції встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний «викрадач маршруток». Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні – іще одну.Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він іще не набрав законної сили.Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися.

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