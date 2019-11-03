Знову захотів покататися: у Рівному неповнолітній хлопець втретє вкрав маршрутку
Сьогодні, 17:35
17-річний житель села Великий Олексин повертався від бабусі з Івано-Франківська. Він приїхав на залізничний вокзал у Рівному і знову захотів покататися на маршрутці, тож вирішив вкрасти машину.
Іцидент трапився увечері, 21 листопада, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Зробив усе, як зазвичай, «професійно», адже раніше двічі викрадав аналогічний транспортний засіб. Парубок прийшов на автостоянку на вулиці Макарова та, оскільки охоронець саме відлучився на кілька хвилин, безперешкодно зайшов на територію стоянки.
Водійські двері були зачинені, а от задні – ні. У бардачку молодик знайшов ключі та швидко поїхав зі стоянки.
Близько 00:30 охоронець обходив територію та побачив, що однієї з маршруток нема. Він одразу повідомив до поліції. Патрульним поліцейським в цей час надійшла інформація, що водій транспортного засобу міг поїхати у село Великий Олексин, тож направились туди. Екіпаж патрульних виявив маршрутне таксі на вулиці Олексинській у Рівному. Однак її керманич на вимогу поліцейських не зупинявся та навіть зумів «відірватися» від копів, з’їхавши на польову дорогу та вимкнувши світло фар.
Через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і справному стані транспортний засіб на одній із вулиць села Великий Олексин.
Працівники Рівненського відділу поліції встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний «викрадач маршруток». Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні – іще одну.
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Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він іще не набрав законної сили.
Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися.
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Іцидент трапився увечері, 21 листопада, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Зробив усе, як зазвичай, «професійно», адже раніше двічі викрадав аналогічний транспортний засіб. Парубок прийшов на автостоянку на вулиці Макарова та, оскільки охоронець саме відлучився на кілька хвилин, безперешкодно зайшов на територію стоянки.
Водійські двері були зачинені, а от задні – ні. У бардачку молодик знайшов ключі та швидко поїхав зі стоянки.
Близько 00:30 охоронець обходив територію та побачив, що однієї з маршруток нема. Він одразу повідомив до поліції. Патрульним поліцейським в цей час надійшла інформація, що водій транспортного засобу міг поїхати у село Великий Олексин, тож направились туди. Екіпаж патрульних виявив маршрутне таксі на вулиці Олексинській у Рівному. Однак її керманич на вимогу поліцейських не зупинявся та навіть зумів «відірватися» від копів, з’їхавши на польову дорогу та вимкнувши світло фар.
Через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і справному стані транспортний засіб на одній із вулиць села Великий Олексин.
Працівники Рівненського відділу поліції встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний «викрадач маршруток». Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні – іще одну.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Неповнолітній ром у Рівному викрав маршрутку та возив містом пасажирів
Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він іще не набрав законної сили.
Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися.
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