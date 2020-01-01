Заарештували волинянина, який посеред вулиці нападав та грабував перехожих
Сьогодні, 18:00
За процесуального керівництва Володимир-Волинської місцевої прокуратури 29-річному шість разів уже судимому волинянину повідомили про підозру у вчинені крадіжок та грабежів.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що упродовж листопада 2020 року молодик пограбував чотирьох перехожих у Володимирі-Волинському, відбираючи у них сумочки, гаманці із грішми, телефони та інші цінні речі.
Ще двічі у жовтні-листопаді поточного року він крав електроінструменти з підвалу багатоквартирного будинку та продукти харчування із магазину.
Прокурори, підтримавши клопотання слідчих, домоглися застосування судом до підозрюваного у вчиненні цих злочинів чоловіка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що упродовж листопада 2020 року молодик пограбував чотирьох перехожих у Володимирі-Волинському, відбираючи у них сумочки, гаманці із грішми, телефони та інші цінні речі.
Ще двічі у жовтні-листопаді поточного року він крав електроінструменти з підвалу багатоквартирного будинку та продукти харчування із магазину.
Прокурори, підтримавши клопотання слідчих, домоглися застосування судом до підозрюваного у вчиненні цих злочинів чоловіка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Фото ілюстративне
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