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24 листопада на Волині: гортаючи календар

24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує ведуча Галина Падалко (на фото).

24 листопада особисте свято також у телеведучого та медіа-менеджера Тараса Шкітера, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, ексголови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, отця Романа Мойсея, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького та генерального директора ФК «Волинь» Євгенії Жуховицької.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Віктор і Максим.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Також 24 листопада у 1942 році народилася волинський педагог, заслужений працівник народної освіти України Ганна Маслай.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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