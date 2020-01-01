24 листопада на Волині: гортаючи календар

Галина Падалко (на фото).



24 листопада особисте свято також у телеведучого та медіа-менеджера Тараса Шкітера, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, ексголови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, отця Романа Мойсея, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького та генерального директора ФК «Волинь» Євгенії Жуховицької.



Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Віктор і Максим.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



Також 24 листопада у 1942 році народилася волинський педагог, заслужений працівник народної освіти України Ганна Маслай.

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