«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі

Кислюк Любов Федорівна, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Галина Воля.



Про це йдеться на сайті



Складні конкурсні випробування та співбесіди з членами журі відбувалися в онлайн-режимі. Любов Кислюк змагалася з педагогами шкіл м.Ковеля та м. Любомля. Досконала фахова й методична майстерність, професійне вміння проведення майстер-класу та дистанційного уроку дозволили Любі Федорівні досягти професійних вершин конкурсу й посісти ІІ місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 листопада 2020 року завершився перший зональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» у номінації «Українська мова та література», учасником якого була, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Галина Воля.Про це йдеться на сайті Старовижівської селищної ради. Складні конкурсні випробування та співбесіди з членами журі відбувалися в онлайн-режимі. Любов Кислюк змагалася з педагогами шкіл м.Ковеля та м. Любомля. Досконала фахова й методична майстерність, професійне вміння проведення майстер-класу та дистанційного уроку дозволили Любі Федорівні досягти професійних вершин конкурсу й посісти ІІ місце.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію