«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі
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20 листопада 2020 року завершився перший зональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» у номінації «Українська мова та література», учасником якого була Кислюк Любов Федорівна, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Галина Воля.
Про це йдеться на сайті Старовижівської селищної ради.
Складні конкурсні випробування та співбесіди з членами журі відбувалися в онлайн-режимі. Любов Кислюк змагалася з педагогами шкіл м.Ковеля та м. Любомля. Досконала фахова й методична майстерність, професійне вміння проведення майстер-класу та дистанційного уроку дозволили Любі Федорівні досягти професійних вершин конкурсу й посісти ІІ місце.
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Про це йдеться на сайті Старовижівської селищної ради.
Складні конкурсні випробування та співбесіди з членами журі відбувалися в онлайн-режимі. Любов Кислюк змагалася з педагогами шкіл м.Ковеля та м. Любомля. Досконала фахова й методична майстерність, професійне вміння проведення майстер-класу та дистанційного уроку дозволили Любі Федорівні досягти професійних вершин конкурсу й посісти ІІ місце.
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