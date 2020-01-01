вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі

«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі
20 листопада 2020 року завершився перший зональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» у номінації «Українська мова та література», учасником якого була Кислюк Любов Федорівна, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Галина Воля.

Про це йдеться на сайті Старовижівської селищної ради.

Складні конкурсні випробування та співбесіди з членами журі відбувалися в онлайн-режимі. Любов Кислюк змагалася з педагогами шкіл м.Ковеля та м. Любомля. Досконала фахова й методична майстерність, професійне вміння проведення майстер-класу та дистанційного уроку дозволили Любі Федорівні досягти професійних вершин конкурсу й посісти ІІ місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старовижівський район, вчитель- 2021, друге місце
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Працівниця» банку видурила у довірливої волинянки понад 22 тисячі гривень
Сьогодні, 21:56
Коронавірус завадить «Волині» зіграти ще один матч
Сьогодні, 21:19
«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 20:49
У два міста на Волині передали нові аварійно-рятувальні автомобілі
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На волинському озері затримали двох рибних браконьєрів На волинському озері затримали двох рибних браконьєрів
16 листопад, 18:07
На Волині авто врізалося в дерево: 30-річний водій загинув на місці події На Волині авто врізалося в дерево: 30-річний водій загинув на місці події
16 листопад, 11:20
У школі на Волині встановили меморіальну дошку загиблому на Сході Герою. ФОТО У школі на Волині встановили меморіальну дошку загиблому на Сході Герою. ФОТО
06 жовтень, 05:29
У районі на Волині – новий голова суду У районі на Волині – новий голова суду
16 вересень, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Працівниця» банку видурила у довірливої волинянки понад 22 тисячі гривень
Сьогодні, 21:56
 0
Коронавірус завадить «Волині» зіграти ще один матч
Сьогодні, 21:19
 0
«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 20:49
 0
У два міста на Волині передали нові аварійно-рятувальні автомобілі
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8