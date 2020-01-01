Лідер Меджилісу Чубаров заразився коронавірусом
Сьогодні, 01:13
Голова Меджилісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров Захворів на коронавірус.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат. Бережіть себе!" - йдеться у дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат. Бережіть себе!" - йдеться у дописі.
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