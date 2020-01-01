«Працівниця» банку видурила у довірливої волинянки понад 22 тисячі гривень

На Волині довірлива жінка залишилася без 22 тисяч гривень, які у неї видурила шахрайка.На «гачок» до псевдо банківських працівників потрапила жителька Ковельського району, - повідомляють у Ковельському відділенні поліції.У телефонному режимі спритниця представившись працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом реставрації банківської картки заволоділа грошовими коштами жінки в сумі 22,5 тисячі гривень.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.Поліцейські застерігають волинян:- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.- Не здійснюйте платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.Ковельський відділ поліції Волинської області