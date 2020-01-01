вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Працівниця» банку видурила у довірливої волинянки понад 22 тисячі гривень

«Працівниця» банку видурила у довірливої волинянки понад 22 тисячі гривень
На Волині довірлива жінка залишилася без 22 тисяч гривень, які у неї видурила шахрайка.

На «гачок» до псевдо банківських працівників потрапила жителька Ковельського району, - повідомляють у Ковельському відділенні поліції.

У телефонному режимі спритниця представившись працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом реставрації банківської картки заволоділа грошовими коштами жінки в сумі 22,5 тисячі гривень.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

Поліцейські застерігають волинян:
- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.
- Не здійснюйте платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.
Ковельський відділ поліції Волинської області

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Працівниця» банку видурила у довірливої волинянки понад 22 тисячі гривень
Сьогодні, 21:56
Коронавірус завадить «Волині» зіграти ще один матч
Сьогодні, 21:19
«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 20:49
У два міста на Волині передали нові аварійно-рятувальні автомобілі
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині чоловік віддав за неіснуючий бус майже 100 тисяч гривень На Волині чоловік віддав за неіснуючий бус майже 100 тисяч гривень
10 листопад, 08:10
Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок
28 жовтень, 16:10
Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда шахраїв обкрадає будинки волинян Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда шахраїв обкрадає будинки волинян
06 серпень, 18:32
У мережі поширюють фейк-«страшилку» про дезінфекцію осель і псевдомедиків У мережі поширюють фейк-«страшилку» про дезінфекцію осель і псевдомедиків
22 березень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Працівниця» банку видурила у довірливої волинянки понад 22 тисячі гривень
Сьогодні, 21:56
 0
Коронавірус завадить «Волині» зіграти ще один матч
Сьогодні, 21:19
 0
«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 20:49
 0
У два міста на Волині передали нові аварійно-рятувальні автомобілі
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8