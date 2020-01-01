На Волині молодик «обчистив» дитячий візок





Про це повідомляє



У квітні цього року близько 9 години вечора волинянин знаходився поблизу житлового будинку. Поруч біля нього стояв без нагляду дитячий візок у якому знаходився мобільний телефон.



Чоловік скористався ситуацією та викрав смартфон з дитячої коляски смартфон марки «Ксіомі Редмі А8», вартістю 2999 гривень.



Відомо, що крадій народився у місті Ковелі. Він має повну загальну середню освіту, безробітний та судимий. У липні потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення.



Чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся.



Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік викрав телефон з дитячого візка, що стояв без нагляду.Про це повідомляє "Волинь.Правда" , посилаючись на вирок Турійського районного суду Волинської області.У квітні цього року близько 9 години вечора волинянин знаходився поблизу житлового будинку. Поруч біля нього стояв без нагляду дитячий візок у якому знаходився мобільний телефон.Чоловік скористався ситуацією та викрав смартфон з дитячої коляски смартфон марки «Ксіомі Редмі А8», вартістю 2999 гривень.Відомо, що крадій народився у місті Ковелі. Він має повну загальну середню освіту, безробітний та судимий. У липні потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення.Чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся.Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки умовно.

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