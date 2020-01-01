Фільм волинського священника завоював приз глядацьких симпатій на міжнародному фестивалі. ВІДЕО

Документальний фільм, режисером якого став волинський священник, здобув "Приз глядацьких симпатій" на XVIII Міжнародному фестивалі православного кіно "Покров".Відзнаку отримав Степан Ярема – настоятель храму святого апостола Андрія Первозванного в селі Струмівка, - йдеться на сайті Підгайцівської громади.Документальна стрічка «Історія однієї любові» – зворушлива розповідь про багатодітну родину священика Андрія Дзюби з села Любязь, що на Любомльщині. Історія отця Андрія та матушки Олени вражає тим, що вони народили й виховали 14 дітей. А молодим батькам ще й сорока років немає.Сьогодні українцям доводиться зважуватися на другу-третю дитину, а тут – аж 14! «Що з ними робити?», - навіть страшно подумати. Подружжя погоджується, що важко було з першими трьома дітьми, а з кожним наступним цифри вже не мали такого лякливого значення.Зараз старші в усьому допомагають. Старшенькі ж, хоч мають менше часу на дозвілля, своїм старшинством, на диво, гордяться, що є хорошими помічниками для батьків. «Багатодітність вчить любити, вона допомагає боротися з егоїзмом. Це – найголовніше», - йдеться в кінострічці.

«История одной любви» документальный фильм режиссер Ярема Степан from pokrov on Vimeo.

Велика сім’я – це великий клопіт. Буває, що в господарів опускаються руки, але тоді молитва піднімає серце. Саме віра, що Бог допоможе, викорінює страх народжувати без високого заробітку, житла, всупереч застереженням лікарів, і, можливо перешіптуванням та осуду ближніх.Нагадаємо, що «Приз глядацьких симпатій» - це вже друга така нагорода для Степана Яреми. Минулого року на цьому ж фестивалі «Покров» його документальна стрічка «А жінка в світ приходить для любові» також стала «симпатією глядачів» і здобула 3 місце у своїй номінації.