Волинська школярка – лауреатка міжнародного конкурсу





Головними організаторами конкурсу виступили Міжнародний культурний центр «Сяйво» разом із Міжнародною школою «Меридіан», - йдеться на сайті Підгайцівської громади.



Творчі змагання проводилися серед учнів 1-4 та 5-11 класів закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у трьох номінаціях: «Малюнок», «Вірш», «Лист». Тематика конкурсних робіт – «Родина та родинні цінності», «Повага до батьків», «Мама і Україна».



Учениця 10-А класу Підгайцівського навчально-виховного комплексу Софія Дроздюк здобула звання лауреата в номінації «Лист» у віковій категорії «Учні 9-11 класів».



Як зазначили організатори, метою конкурсу є привернення уваги учнівської молоді до таких важливих тем, як «Моя земля – Україна-мати», «Цінності української родини – традиції і сучасність» тощо.

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