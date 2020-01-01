Волинська школярка – лауреатка міжнародного конкурсу
Сьогодні, 06:31
Школярка з Волині Софія Дроздюк стала лауреаткою Міжнародного творчого конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами».
Головними організаторами конкурсу виступили Міжнародний культурний центр «Сяйво» разом із Міжнародною школою «Меридіан», - йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Творчі змагання проводилися серед учнів 1-4 та 5-11 класів закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у трьох номінаціях: «Малюнок», «Вірш», «Лист». Тематика конкурсних робіт – «Родина та родинні цінності», «Повага до батьків», «Мама і Україна».
Учениця 10-А класу Підгайцівського навчально-виховного комплексу Софія Дроздюк здобула звання лауреата в номінації «Лист» у віковій категорії «Учні 9-11 класів».
Як зазначили організатори, метою конкурсу є привернення уваги учнівської молоді до таких важливих тем, як «Моя земля – Україна-мати», «Цінності української родини – традиції і сучасність» тощо.
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Головними організаторами конкурсу виступили Міжнародний культурний центр «Сяйво» разом із Міжнародною школою «Меридіан», - йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Творчі змагання проводилися серед учнів 1-4 та 5-11 класів закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у трьох номінаціях: «Малюнок», «Вірш», «Лист». Тематика конкурсних робіт – «Родина та родинні цінності», «Повага до батьків», «Мама і Україна».
Учениця 10-А класу Підгайцівського навчально-виховного комплексу Софія Дроздюк здобула звання лауреата в номінації «Лист» у віковій категорії «Учні 9-11 класів».
Як зазначили організатори, метою конкурсу є привернення уваги учнівської молоді до таких важливих тем, як «Моя земля – Україна-мати», «Цінності української родини – традиції і сучасність» тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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