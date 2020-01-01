Волинянин здав у ломбард велосипед, який взяв напрокат
Сьогодні, 00:15
Волинянин взяв на прокат велосипед і пізніше здав його у ломбард.
Чоловік постав перед судом і днями вислухав вирок: 220 годин громадських робіт, - повідомляє "Волинь-нова".
Під час суду встановили, що 14 серпня, близько 11:30 у приміщенні велопрокату «Ровер-байк», що знаходиться у Луцьку на пр.Соборності, 16Б, шляхом обману, взяв велосипед марки «Pride» моделі «Marvel» під приводом його тимчасової оренди. Двоколісник, вартістю 8899 грн. 67 коп, він здав у ломбард.
Зловмисник у суді визнав свою вину та говорив про щире розкаяння. Втім, представники Феміди зауважили, що обвинувачений поряд із визнанням своєї винуватості не намагався будь-яким чином відшкодувати завдану шкоду. А тому не визнали щире каяття обставиною, що пом`якшує покарання.
Обираючи серед альтернативних видів покарань, передбачених санкцією закону, підсудному призначили громадські роботи на строк 220 годин.
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Чоловік постав перед судом і днями вислухав вирок: 220 годин громадських робіт, - повідомляє "Волинь-нова".
Під час суду встановили, що 14 серпня, близько 11:30 у приміщенні велопрокату «Ровер-байк», що знаходиться у Луцьку на пр.Соборності, 16Б, шляхом обману, взяв велосипед марки «Pride» моделі «Marvel» під приводом його тимчасової оренди. Двоколісник, вартістю 8899 грн. 67 коп, він здав у ломбард.
Зловмисник у суді визнав свою вину та говорив про щире розкаяння. Втім, представники Феміди зауважили, що обвинувачений поряд із визнанням своєї винуватості не намагався будь-яким чином відшкодувати завдану шкоду. А тому не визнали щире каяття обставиною, що пом`якшує покарання.
Обираючи серед альтернативних видів покарань, передбачених санкцією закону, підсудному призначили громадські роботи на строк 220 годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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