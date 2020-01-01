Абітурієнти з окупованих територій зможуть безкоштовно вчитися на підготовчих курсах





Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, - пише



«Підготовчі курси працюватимуть. Це норма закону, й вона має виконуватися. Ми наразі над цим працюємо», – сказав Вітренко на онлайн-форумі «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса».



У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що наразі в проекті державного бюджету на 2021 рік не передбачено впровадження таких курсів.



«Ми для того й існуємо в парламенті, щоб виправляти деякі помилки. Тому ми внесли окрему правку щодо забезпечення фінансування підготовчих курсів. До другого читання ми боротимемося за додаткові 100 млн грн на окрему бюджетну програму, яка дасть змогу організувати такі підготовчі курси, більше того, – виплачувати стипендії та давати місця в гуртожитках для дітей, які приїдуть сюди після 10-го класу й розпочнуть підготовчу роботу для вступу до вишів України», – сказав Бабак.



За даними Міносвіти, цьогоріч до українських закладів вищої освіти з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму вступили понад дві тисячі осіб.



10 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму. Перед тим Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій працюватимуть в Україні з 2021 року.Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, - пише Радіо Свобода. «Підготовчі курси працюватимуть. Це норма закону, й вона має виконуватися. Ми наразі над цим працюємо», – сказав Вітренко на онлайн-форумі «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса».У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що наразі в проекті державного бюджету на 2021 рік не передбачено впровадження таких курсів.«Ми для того й існуємо в парламенті, щоб виправляти деякі помилки. Тому ми внесли окрему правку щодо забезпечення фінансування підготовчих курсів. До другого читання ми боротимемося за додаткові 100 млн грн на окрему бюджетну програму, яка дасть змогу організувати такі підготовчі курси, більше того, – виплачувати стипендії та давати місця в гуртожитках для дітей, які приїдуть сюди після 10-го класу й розпочнуть підготовчу роботу для вступу до вишів України», – сказав Бабак.За даними Міносвіти, цьогоріч до українських закладів вищої освіти з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму вступили понад дві тисячі осіб.10 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму. Перед тим Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.

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