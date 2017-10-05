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Андрій Шевченко претендує на звання найкращого футболіста століття

Андрій Шевченко претендує на звання найкращого футболіста століття
Екснападник київського "Динамо", "Мілана" і "Челсі", а нині наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко може стати кращим гравцем у XXI столітті.

Шевченко потрапив до списку претендентів на звання Globe Soccer Awards за версією Європейської асоціації клубів (ECA) і Європейської асоціації футбольних агентів (EFAA), передає Укрінформ.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 27 грудня в Дубаї (ОАЕ). Крім вручення титулу "Кращий гравець століття" і визначення кращих талантів 2020 року, також буде проведено нагородження клубів і агентів останніх 20 років.

На нагороду, крім Андрія Шевченка, претендують й інші зірки футболу. З діючих гравців присутні Кріштіану Роналду, Арьєн Роббен, Джанлуіджді Буффон, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовський, Серхіо Рамос і Златан Ібрагімович.

Також на титул претендують Андреа Пірло, Андрес Іньєста, Девід Бекхем, Фабіо Каннаваро, Франческо Тотті, Френк Лампард, Ікер Касільяс, Кака, Луїш Фігу, Філіп Лам, Роналдіньйо, Роналдо, Стівен Джеррард, Хаві і Зінедін Зідан.

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Теги: футбол, Україна, Андрій Шевченко
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