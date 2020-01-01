Оприлюднили коронавірусну статистику за останню добу
Сьогодні, 08:56
12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (23 листопада). Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 24 листопада.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 403 особи;
летальних випадків – 188;
одужало – 8 298 осіб;
здійснили тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 647 976 осіб;
одужало – 299 358 осіб;
летальних випадків – 11 263;
проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 61 640 випадків;
Вінницька область – 15 658 випадків;
Волинська область – 22 221 випадок;
Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
Донецька область – 20 498 випадків;
Житомирська область – 27 157 випадків;
Закарпатська область – 21 903 випадки;
Запорізька область – 25 242 випадки;
Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
Київська область – 32 301 випадок;
Кіровоградська область – 4 455 випадків;
Луганська область – 5 719 випадків;
Львівська область – 42 050 випадків;
Миколаївська область – 15 745 випадків;
Одеська область – 38 766 випадків;
Полтавська область – 19 143 випадки;
Рівненська область – 28 461 випадок;
Сумська область – 23 896 випадків;
Тернопільська область – 26 051 випадок;
Харківська область – 51 992 випадки;
Херсонська область – 8 869 випадків;
Хмельницька область – 26 624 випадки;
Черкаська область – 19 038 випадків;
Чернівецька область – 31 710 випадків;
Чернігівська область – 15 405 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 24 листопада.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 403 особи;
летальних випадків – 188;
одужало – 8 298 осіб;
здійснили тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 647 976 осіб;
одужало – 299 358 осіб;
летальних випадків – 11 263;
проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 61 640 випадків;
Вінницька область – 15 658 випадків;
Волинська область – 22 221 випадок;
Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
Донецька область – 20 498 випадків;
Житомирська область – 27 157 випадків;
Закарпатська область – 21 903 випадки;
Запорізька область – 25 242 випадки;
Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
Київська область – 32 301 випадок;
Кіровоградська область – 4 455 випадків;
Луганська область – 5 719 випадків;
Львівська область – 42 050 випадків;
Миколаївська область – 15 745 випадків;
Одеська область – 38 766 випадків;
Полтавська область – 19 143 випадки;
Рівненська область – 28 461 випадок;
Сумська область – 23 896 випадків;
Тернопільська область – 26 051 випадок;
Харківська область – 51 992 випадки;
Херсонська область – 8 869 випадків;
Хмельницька область – 26 624 випадки;
Черкаська область – 19 038 випадків;
Чернівецька область – 31 710 випадків;
Чернігівська область – 15 405 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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