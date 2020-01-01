Оприлюднили коронавірусну статистику за останню добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 24 листопада.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 403 особи;

летальних випадків – 188;

одужало – 8 298 осіб;

здійснили тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 647 976 осіб;

одужало – 299 358 осіб;

летальних випадків – 11 263;

проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 61 640 випадків;

Вінницька область – 15 658 випадків;

Волинська область – 22 221 випадок;

Дніпропетровська область – 30 606 випадків;

Донецька область – 20 498 випадків;

Житомирська область – 27 157 випадків;

Закарпатська область – 21 903 випадки;

Запорізька область – 25 242 випадки;

Івано-Франківська область – 32 826 випадків;

Київська область – 32 301 випадок;

Кіровоградська область – 4 455 випадків;

Луганська область – 5 719 випадків;

Львівська область – 42 050 випадків;

Миколаївська область – 15 745 випадків;

Одеська область – 38 766 випадків;

Полтавська область – 19 143 випадки;

Рівненська область – 28 461 випадок;

Сумська область – 23 896 випадків;

Тернопільська область – 26 051 випадок;

Харківська область – 51 992 випадки;

Херсонська область – 8 869 випадків;

Хмельницька область – 26 624 випадки;

Черкаська область – 19 038 випадків;

Чернівецька область – 31 710 випадків;

Чернігівська область – 15 405 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (23 листопада). Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 24 листопада.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 403 особи;летальних випадків – 188;одужало – 8 298 осіб;здійснили тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 647 976 осіб;одужало – 299 358 осіб;летальних випадків – 11 263;проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 61 640 випадків;Вінницька область – 15 658 випадків;Волинська область – 22 221 випадок;Дніпропетровська область – 30 606 випадків;Донецька область – 20 498 випадків;Житомирська область – 27 157 випадків;Закарпатська область – 21 903 випадки;Запорізька область – 25 242 випадки;Івано-Франківська область – 32 826 випадків;Київська область – 32 301 випадок;Кіровоградська область – 4 455 випадків;Луганська область – 5 719 випадків;Львівська область – 42 050 випадків;Миколаївська область – 15 745 випадків;Одеська область – 38 766 випадків;Полтавська область – 19 143 випадки;Рівненська область – 28 461 випадок;Сумська область – 23 896 випадків;Тернопільська область – 26 051 випадок;Харківська область – 51 992 випадки;Херсонська область – 8 869 випадків;Хмельницька область – 26 624 випадки;Черкаська область – 19 038 випадків;Чернівецька область – 31 710 випадків;Чернігівська область – 15 405 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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