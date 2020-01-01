Курс валют у Луцьку на 24 листопада
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.36, а продаж – 28.46.
Євро при купівлі становить – 33.52, продажу – 33.67.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.52.
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Євро при купівлі становить – 33.52, продажу – 33.67.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.52.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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