У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У Луцьку на Соборності легковик Toyota Avensis влетів у стовп. ДТП сталася близько 9 години ранку.
Внаслідок ДТП на щастя, ніхто не постраждав. В автомобіля розбитий капот та відірвало колесо. Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Як прокоментував патрульний поліцейський, який працює на місці ДТП, водій автомобіля Toyota рухався у крайній правій смузі проспектом Соборності у напрямку кільця на вулиці Конякіна. Проте біля ТЦ «Гостинець» він не повернув на проспект Молоді, що мав би зробити, рухаючись цією смугою, а продовжив їхати проспектом Соборності. У цей час водій Renault Scenic, який рухався у напрямку «Там Таму», розвертався поблизу РАЦСу після розділювальної смуги.
Водій Toyota, аби уникнути зіткнення, скерував авто праворуч та зіштовхнувся з бордюром. Від удару авто відкинуло в бетонний стовп.
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Внаслідок ДТП на щастя, ніхто не постраждав. В автомобіля розбитий капот та відірвало колесо. Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Як прокоментував патрульний поліцейський, який працює на місці ДТП, водій автомобіля Toyota рухався у крайній правій смузі проспектом Соборності у напрямку кільця на вулиці Конякіна. Проте біля ТЦ «Гостинець» він не повернув на проспект Молоді, що мав би зробити, рухаючись цією смугою, а продовжив їхати проспектом Соборності. У цей час водій Renault Scenic, який рухався у напрямку «Там Таму», розвертався поблизу РАЦСу після розділювальної смуги.
Водій Toyota, аби уникнути зіткнення, скерував авто праворуч та зіштовхнувся з бордюром. Від удару авто відкинуло в бетонний стовп.
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