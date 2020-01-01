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У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО

У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку на Соборності легковик Toyota Avensis влетів у стовп. ДТП сталася близько 9 години ранку.

Внаслідок ДТП на щастя, ніхто не постраждав. В автомобіля розбитий капот та відірвало колесо. Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

Як прокоментував патрульний поліцейський, який працює на місці ДТП, водій автомобіля Toyota рухався у крайній правій смузі проспектом Соборності у напрямку кільця на вулиці Конякіна. Проте біля ТЦ «Гостинець» він не повернув на проспект Молоді, що мав би зробити, рухаючись цією смугою, а продовжив їхати проспектом Соборності. У цей час водій Renault Scenic, який рухався у напрямку «Там Таму», розвертався поблизу РАЦСу після розділювальної смуги.

Водій Toyota, аби уникнути зіткнення, скерував авто праворуч та зіштовхнувся з бордюром. Від удару авто відкинуло в бетонний стовп.

У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у бетонний стовп. ФОТО



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Теги: аварія, Луцьк, ДТП
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