У Житомирі пацієнт жорстоко побив вагітну лікарку. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



34-річна сімейна лікарка Інна Савчин наразі перебуває в гінекологічному відділенні. Опинилась там через загрозу вагітності після того, як її побив пацієнт під час приймання.



"Струс головного мозку, загроза вагітності, садна на тілі", — говорить сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги м.Житомир Інна Савчин про свої діагнози після побиття.



Це було звичайне приймання пацієнтів, каже медпрацівниця. У кабінет увірвався чоловік, без пояснень зняв з себе маску, почав плюватися, а потім схопив за халат.



"Тягне мене через всі столи, кидає стілець у медсестру, хапає мене, тягне і кидає об підлогу, я вдарилася головою", — каже Інна Савчин.



Лікарка змогла витягнути із сумочки газовий балончик і пирснути в обличчя нападнику. На жіночі крики і галас збіглися колеги із сусідніх кабінетів. Нападник одразу утік. Медики викликали поліцію. Особу нападника встановили — це 50-річний місцевий житель. У поліції пояснив, що напав на медикиню, бо та не хотіла підписувати з ним декларацію.



"Так, я йому відмовила після його погроз, що, мовляв, "я тебе вб'ю, ти тут працювати не будеш, ти звідси не вийдеш", — каже постраждала.



Сімейна лікарка не заперечує, що добре знає нападника. Каже: чоловік вже кілька місяців її переслідує. Через образи й неадекватну поведінку відмовила пацієнту у підписанні декларації.



"Декларація у нас укладається від квітня 2018 року. В нього була можливість 150 разів це зробити. Якщо це не можна зробити з одним лікарем, це можна зробити з третім, четвертим", — говорить в. о. центру первинної медико-санітарної допомоги м. Житомир Людмила Бондаренко.



ТСН розшукала адресу, за якою мешкає нападник. Він зачинився у будинку і не виходить. На телефонні дзвінки не відповідає.



Сусіди не дивуються, що він побив жінку-лікаря.



"До всіх претензії (висловлює. — Ред.), тобто, всі сусіди від нього страждають. У нього мати-пенсіонерка, він ніде не працює, сидить на її пенсії. Він і її гризе, там і мати бідна", — каже сусід Максим Чепак.



Адміністрація амбулаторії після інциденту збирається встановити камери спостереження і найняти охорону. Агресивних пацієнтів більшає, скаржаться медики.



За останні три роки чоловік написав 170 скарг в різні інстанції, кажуть в поліції. І навіть вже встиг поскаржитися на копів, які його привезли у відділок на допит. Побиття медика слідчі розцінюють як хуліганство. Під час розслідування нападнику призначать і психіатричну експертизу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медпрацівницю в Житомирі побив пацієнт під час приймання. Лікарка спробувала захищатися, застосувала газовий балончик, але зі струсом мозку опинилася в медзакладі.Про це йдеться у сюжеті ТСН 34-річна сімейна лікарканаразі перебуває в гінекологічному відділенні. Опинилась там через загрозу вагітності після того, як її побив пацієнт під час приймання."Струс головного мозку, загроза вагітності, садна на тілі", — говорить сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги м.Житомир Інна Савчин про свої діагнози після побиття.Це було звичайне приймання пацієнтів, каже медпрацівниця. У кабінет увірвався чоловік, без пояснень зняв з себе маску, почав плюватися, а потім схопив за халат."Тягне мене через всі столи, кидає стілець у медсестру, хапає мене, тягне і кидає об підлогу, я вдарилася головою", — каже Інна Савчин.Лікарка змогла витягнути із сумочки газовий балончик і пирснути в обличчя нападнику. На жіночі крики і галас збіглися колеги із сусідніх кабінетів. Нападник одразу утік. Медики викликали поліцію. Особу нападника встановили — це 50-річний місцевий житель. У поліції пояснив, що напав на медикиню, бо та не хотіла підписувати з ним декларацію."Так, я йому відмовила після його погроз, що, мовляв, "я тебе вб'ю, ти тут працювати не будеш, ти звідси не вийдеш", — каже постраждала.Сімейна лікарка не заперечує, що добре знає нападника. Каже: чоловік вже кілька місяців її переслідує. Через образи й неадекватну поведінку відмовила пацієнту у підписанні декларації."Декларація у нас укладається від квітня 2018 року. В нього була можливість 150 разів це зробити. Якщо це не можна зробити з одним лікарем, це можна зробити з третім, четвертим", — говорить в. о. центру первинної медико-санітарної допомоги м. Житомир Людмила Бондаренко.ТСН розшукала адресу, за якою мешкає нападник. Він зачинився у будинку і не виходить. На телефонні дзвінки не відповідає.Сусіди не дивуються, що він побив жінку-лікаря."До всіх претензії (висловлює. — Ред.), тобто, всі сусіди від нього страждають. У нього мати-пенсіонерка, він ніде не працює, сидить на її пенсії. Він і її гризе, там і мати бідна", — каже сусід Максим Чепак.Адміністрація амбулаторії після інциденту збирається встановити камери спостереження і найняти охорону. Агресивних пацієнтів більшає, скаржаться медики.За останні три роки чоловік написав 170 скарг в різні інстанції, кажуть в поліції. І навіть вже встиг поскаржитися на копів, які його привезли у відділок на допит. Побиття медика слідчі розцінюють як хуліганство. Під час розслідування нападнику призначать і психіатричну експертизу.

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