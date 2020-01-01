Волинянин порізав колишню дружину, потерпіла – у лікарні

У Шацькому районі поліція затримала 48-річного волинянина за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині.Повідомлення до поліції надійшло від лікаря Любомльської районної лікарні учора, близько 19 години, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.До медичного закладу з ножовим пораненням доставили 47-річну жительку Шацького району. Постраждалу госпіталізували.Співробітники поліції оперативно встановили, що тілесні ушкодження жінці спричинив колишній чоловік – 48-річний житель району. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства.За фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.