вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин порізав колишню дружину, потерпіла – у лікарні

Волинянин порізав колишню дружину, потерпіла – у лікарні
У Шацькому районі поліція затримала 48-річного волинянина за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині.

Повідомлення до поліції надійшло від лікаря Любомльської районної лікарні учора, близько 19 години, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

До медичного закладу з ножовим пораненням доставили 47-річну жительку Шацького району. Постраждалу госпіталізували.

Співробітники поліції оперативно встановили, що тілесні ушкодження жінці спричинив колишній чоловік – 48-річний житель району. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

За фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ножові поранення, волинянин, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
357 хворих та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:51
Старт перед новими вершинами, – Недопад про своє звільнення
Сьогодні, 10:38
Волинянин порізав колишню дружину, потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 10:36
Недопада звільнили з посади заступника мера Луцька
Сьогодні, 10:31
У Житомирі пацієнт жорстоко побив вагітну лікарку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Уродженець Волині у Львові розпилив газовий балончик в обличчя трьом поліцейським Уродженець Волині у Львові розпилив газовий балончик в обличчя трьом поліцейським
19 листопад, 11:02
Три ножові поранення: на Дніпропетровщині у бійці між чоловіками постраждала дитина Три ножові поранення: на Дніпропетровщині у бійці між чоловіками постраждала дитина
29 вересень, 01:15
Розшукали безвісти зниклого волинянина Розшукали безвісти зниклого волинянина
10 вересень, 12:09
За шахрайство поліція розшукує 49-річного лучанина За шахрайство поліція розшукує 49-річного лучанина
20 серпень, 17:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
23 листопад, 13:56
 1
Волинянина, який зґвалтував сестру, взяли під варту
Сьогодні, 11:28
 0
У прикордонників відбудуться навчальні стрільби: волинян просять не йти у ліс
Сьогодні, 11:25
 0
Дитині не судилося посидіти на руках у тата: просять підтримати доньку загиблого волинського Героя
Сьогодні, 11:12
 0
357 хворих та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8