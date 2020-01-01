Волинським поліцейським вручили відзнаки за сумлінну службу





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Відомчі заохочувальні відзнаки Національної поліції України отримали полковник Віталій Ковальчук, підполковники Ігор Заболотний та Анатолій Ковб, які 20 років несуть службу, полковники Михайло Сорока, Володимир Солоненко, майор Андрій Сидорчук, які 15 років в поліції, підполковник Вячеслав Моніч та майор Ірина Левчук, які 10 років працюють в ГУНП Волині.





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