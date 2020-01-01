357 хворих та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:51
За останню добу на Волині зареєстрували 357 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".
Нові випадки недуги виявили:
м. Луцьк – 179,
м. Нововолинськ – 13,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 10,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район – 34,
Ковельський район –19,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 15,
Любешівський район – 9,
Луцький район – 29,
Маневицький район – 7,
Ратнівський район – 23,
Рожищенський район – 5,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 5,
Шацький район – 2 .
Одужало за добу 329 осіб. П’ять випадків хвороби завершилися летально (місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район — 3).
Загалом станом на 24 листопада в області зареєстрували 22 221 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1078 у дітей та 1924 у медичних працівників. Одужало 14 517 осіб, з них - 760 дітей та 1482 медичних працівники. 403 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 15 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 5378 (в т. ч. 120 летальних)
Луцький район – 1919 (в т. ч. 28 летальних)
м. Нововолинськ – 1669 (в т. ч. 36 летальних)
Володимир-Волинський район – 1912 (в т. ч. 23 летальних)
Горохівський район – 900 (в т. ч. 17 летальних)
Іваничівський район – 502 (в т. ч. 15 летальних)
Камінь-Каширський район – 842 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1986 (в т. ч. 23 летальних)
Ковельський район – 2014 (в т. ч. 40 летальних)
Локачинський район – 366 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 562 (в т. ч. 6 летальних)
Любешівський район – 811 (в т. ч. 12 летальних)
Маневицький район – 995 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 796 (в т.ч. 17 летальних)
Рожищенський район – 524 (в т. ч. 17 летальних)
Старовижівський район – 283 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 576 ( в т. ч. 6 летальний)
Шацький район – 186 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 23 983 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 361 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 10 2474 особи. За останню добу обстежили 639 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 89, приватними лабораторіями – 34.
Методом ІФА на COVID-19 провели 92 729 обстежень, за останню добу – 934, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 893, приватними лабораторіями – 35.
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Про це йдеться на сайті ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".
Нові випадки недуги виявили:
м. Луцьк – 179,
м. Нововолинськ – 13,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 10,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район – 34,
Ковельський район –19,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 15,
Любешівський район – 9,
Луцький район – 29,
Маневицький район – 7,
Ратнівський район – 23,
Рожищенський район – 5,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 5,
Шацький район – 2 .
Одужало за добу 329 осіб. П’ять випадків хвороби завершилися летально (місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район — 3).
Загалом станом на 24 листопада в області зареєстрували 22 221 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1078 у дітей та 1924 у медичних працівників. Одужало 14 517 осіб, з них - 760 дітей та 1482 медичних працівники. 403 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 15 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 5378 (в т. ч. 120 летальних)
Луцький район – 1919 (в т. ч. 28 летальних)
м. Нововолинськ – 1669 (в т. ч. 36 летальних)
Володимир-Волинський район – 1912 (в т. ч. 23 летальних)
Горохівський район – 900 (в т. ч. 17 летальних)
Іваничівський район – 502 (в т. ч. 15 летальних)
Камінь-Каширський район – 842 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1986 (в т. ч. 23 летальних)
Ковельський район – 2014 (в т. ч. 40 летальних)
Локачинський район – 366 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 562 (в т. ч. 6 летальних)
Любешівський район – 811 (в т. ч. 12 летальних)
Маневицький район – 995 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 796 (в т.ч. 17 летальних)
Рожищенський район – 524 (в т. ч. 17 летальних)
Старовижівський район – 283 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 576 ( в т. ч. 6 летальний)
Шацький район – 186 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 23 983 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 361 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 10 2474 особи. За останню добу обстежили 639 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 89, приватними лабораторіями – 34.
Методом ІФА на COVID-19 провели 92 729 обстежень, за останню добу – 934, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 893, приватними лабораторіями – 35.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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