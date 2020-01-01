357 хворих та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу





Про це йдеться на



Нові випадки недуги виявили:

м. Луцьк – 179,

м. Нововолинськ – 13,

Горохівський район – 1,

Іваничівський район – 10,

Камінь-Каширський район – 4,

Ківерцівський район – 34,

Ковельський район –19,

Локачинський район – 1,

Любомльський район – 15,

Любешівський район – 9,

Луцький район – 29,

Маневицький район – 7,

Ратнівський район – 23,

Рожищенський район – 5,

Старовижівський район – 1,

Турійський район – 5,

Шацький район – 2 .



Одужало за добу 329 осіб. П’ять випадків хвороби завершилися летально (місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район — 3).



Загалом станом на 24 листопада в області зареєстрували 22 221 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1078 у дітей та 1924 у медичних працівників. Одужало 14 517 осіб, з них - 760 дітей та 1482 медичних працівники. 403 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 15 медиків).



Коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 5378 (в т. ч. 120 летальних)

Луцький район – 1919 (в т. ч. 28 летальних)

м. Нововолинськ – 1669 (в т. ч. 36 летальних)

Володимир-Волинський район – 1912 (в т. ч. 23 летальних)

Горохівський район – 900 (в т. ч. 17 летальних)

Іваничівський район – 502 (в т. ч. 15 летальних)

Камінь-Каширський район – 842 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 1986 (в т. ч. 23 летальних)

Ковельський район – 2014 (в т. ч. 40 летальних)

Локачинський район – 366 (в т. ч. 1 летальний)

Любомльський район – 562 (в т. ч. 6 летальних)

Любешівський район – 811 (в т. ч. 12 летальних)

Маневицький район – 995 (в т. ч. 20 летальних)

Ратнівський район – 796 (в т.ч. 17 летальних)

Рожищенський район – 524 (в т. ч. 17 летальних)

Старовижівський район – 283 (в т.ч. 6 летальних)

Турійський район – 576 ( в т. ч. 6 летальний)

Шацький район – 186 (в т. ч. 5 летальних)



Всього з початку року зареєстрували 23 983 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 361 повідомлення про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 10 2474 особи. За останню добу обстежили 639 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 89, приватними лабораторіями – 34.



Методом ІФА на COVID-19 провели 92 729 обстежень, за останню добу – 934, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 893, приватними лабораторіями – 35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 357 нових випадків захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".Нові випадки недуги виявили:м. Луцьк – 179,м. Нововолинськ – 13,Горохівський район – 1,Іваничівський район – 10,Камінь-Каширський район – 4,Ківерцівський район – 34,Ковельський район –19,Локачинський район – 1,Любомльський район – 15,Любешівський район – 9,Луцький район – 29,Маневицький район – 7,Ратнівський район – 23,Рожищенський район – 5,Старовижівський район – 1,Турійський район – 5,Шацький район – 2 .Одужало за добу 329 осіб. П’ять випадків хвороби завершилися летально (місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район — 3).Загалом станом на 24 листопада в області зареєстрували 22 221 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1078 у дітей та 1924 у медичних працівників. Одужало 14 517 осіб, з них - 760 дітей та 1482 медичних працівники. 403 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 15 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 5378 (в т. ч. 120 летальних)Луцький район – 1919 (в т. ч. 28 летальних)м. Нововолинськ – 1669 (в т. ч. 36 летальних)Володимир-Волинський район – 1912 (в т. ч. 23 летальних)Горохівський район – 900 (в т. ч. 17 летальних)Іваничівський район – 502 (в т. ч. 15 летальних)Камінь-Каширський район – 842 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1986 (в т. ч. 23 летальних)Ковельський район – 2014 (в т. ч. 40 летальних)Локачинський район – 366 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 562 (в т. ч. 6 летальних)Любешівський район – 811 (в т. ч. 12 летальних)Маневицький район – 995 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 796 (в т.ч. 17 летальних)Рожищенський район – 524 (в т. ч. 17 летальних)Старовижівський район – 283 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 576 ( в т. ч. 6 летальний)Шацький район – 186 (в т. ч. 5 летальних)Всього з початку року зареєстрували 23 983 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 361 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 10 2474 особи. За останню добу обстежили 639 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 89, приватними лабораторіями – 34.Методом ІФА на COVID-19 провели 92 729 обстежень, за останню добу – 934, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 893, приватними лабораторіями – 35.

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