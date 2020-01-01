Дитині не судилося посидіти на руках у тата: просять підтримати доньку загиблого волинського Героя





Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.



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Богданка Артеменко 25 листопада зустріне свій п’ятий день народження. Довгоочікуваній донечці так і не судилося посидіти на руках у татуся, бо ж загинув він ще до її народження. Артеменко Анатолій В’ячеславович за життя був сапером у 12-тому інженерному полку. А загинути довелось 29 жовтня 2015 року під час пожежі, яка виникла внаслідок вибуху боєприпасів на польовому складі ЗСУ в м. Сватове Луганської області. Разом з Анатолієм у вогні поклали свої життя солдати С. Майоренко та Т. Ковальський. Посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Донечка Анатолія з’явилася на світ майже через місяць після його загибелі.



Богданка уже другий рік відвідує дитячий садочок. Маленька непосида дуже любить бавитись з дітками, творчі заняття, а також розвиваючі уроки. Залюбки вдома робить домашні завдання. Вдома сумувати з нею не доводиться. Як говорить мама Світлана Василівна, її донечка дає їй такий заряд позитиву та адреналіну, що матуся вже ледве встигає за нею. Маленьке пустотливе дівчатко – так ніжно називає її ненька.



Богданка полюбляє дивитися мультфільми. Один із найулюбленіших - це "Капітошка", "Міа і я" та різноманітні мультфільм про тваринок та ельфів.



Захоплюється дівчинка і домашніми тваринками. А є їх у неї чимало – це і кіцька Ельза, і собаки Дік і Джек. Тому не доводиться одній сумувати.А найбільшим захопленням Богданки є танці і гімнастика, а ще малювання. Але як каже мама, наразі немає змоги возити її на заняття через чималу господарку.



Мама Світлана наразі не працює, а знаходиться у відпустці по догляду за дитиною інвалідом другої групи - Богданом. Старший же син Дмитро служить строкову службу. Тому мамі доводиться зі всім справлятись самотужки. І так як у домі підростають троє діток, існує постійна потреба у одязі та взутті для малечі. Та й іншим приємним сюрпризам чи подарункам маленька дівчинка буде щиро рада.



Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.



Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:



Фінансово підтримати родину можна:

4149 4991 3199 0499 (Лисенко Світлана Василівна, Приватбанк)



Інформація для благодійників: Артеменко Богданка – 5 років (25.11.2015). Іваничівський р-н. Зріст: 95. Розмір взуття: 25-26.

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