Волинянина, який зґвалтував сестру, взяли під варту
Сьогодні, 11:28
27-річному жителю одного з сіл Старовижівського району, підозрюваному у зґвалтуванні, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Нагадаємо, що увечері 16 листопада нетверезий раніше судимий за крадіжки зловмисник зґвалтував 22-річну сестру, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Йому повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування особи, з якою підозрюваний перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України).
Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
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Нагадаємо, що увечері 16 листопада нетверезий раніше судимий за крадіжки зловмисник зґвалтував 22-річну сестру, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Йому повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування особи, з якою підозрюваний перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України).
Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
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