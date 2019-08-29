Волинянина, який зґвалтував сестру, взяли під варту





Нагадаємо, що увечері 16 листопада нетверезий раніше судимий за крадіжки зловмисник



Йому повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування особи, з якою підозрюваний перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України).



Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-річному жителю одного з сіл Старовижівського району, підозрюваному у зґвалтуванні, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.Нагадаємо, що увечері 16 листопада нетверезий раніше судимий за крадіжки зловмисник зґвалтував 22-річну сестру , - інформує пресслужба обласної прокуратури.Йому повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування особи, з якою підозрюваний перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України).Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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