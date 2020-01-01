Де на Волині найбільше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції
Сьогодні, 11:49
На Волині на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) протягом останнього тижня захворіло понад 5,6 тисяч людей, із них 33% — це діти віком до 17 років (1,8 тис.). Летальних випадків за цей час не було.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Зазначається, що показник захворюваності в нинішньому епідемічному сезоні вищий від показника за аналогічний період минулого року на 10 %. На сьогодні він становить 544 на 100 тисяч населення і вищий від середнього по Україні на 17%.
В області епідемічний поріг в цілому не перевищений. Проте зареєстрували локальні перевищення у Володимир-Волинському районі (на 35%), Луцькому районі (на 17%) та Локачинському районі (на 12%).
З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло майже 41,6 тисяч мешканців області, що на 6,7 тис. більше ніж попереднього сезону.
З початку епідемічного сезону в області вакцинували 1255 осіб, із них 517 – це особи із групи ризику.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Зазначається, що показник захворюваності в нинішньому епідемічному сезоні вищий від показника за аналогічний період минулого року на 10 %. На сьогодні він становить 544 на 100 тисяч населення і вищий від середнього по Україні на 17%.
В області епідемічний поріг в цілому не перевищений. Проте зареєстрували локальні перевищення у Володимир-Волинському районі (на 35%), Луцькому районі (на 17%) та Локачинському районі (на 12%).
З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло майже 41,6 тисяч мешканців області, що на 6,7 тис. більше ніж попереднього сезону.
З початку епідемічного сезону в області вакцинували 1255 осіб, із них 517 – це особи із групи ризику.
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