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Де на Волині найбільше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції

Де на Волині найбільше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції
На Волині на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) протягом останнього тижня захворіло понад 5,6 тисяч людей, із них 33% — це діти віком до 17 років (1,8 тис.). Летальних випадків за цей час не було.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Зазначається, що показник захворюваності в нинішньому епідемічному сезоні вищий від показника за аналогічний період минулого року на 10 %. На сьогодні він становить 544 на 100 тисяч населення і вищий від середнього по Україні на 17%.

В області епідемічний поріг в цілому не перевищений. Проте зареєстрували локальні перевищення у Володимир-Волинському районі (на 35%), Луцькому районі (на 17%) та Локачинському районі (на 12%).

З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло майже 41,6 тисяч мешканців області, що на 6,7 тис. більше ніж попереднього сезону.

З початку епідемічного сезону в області вакцинували 1255 осіб, із них 517 – це особи із групи ризику.

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Теги: грип, ГРВІ, Волинь, ситуація
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