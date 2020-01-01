Уродженка Волині проміняла престижну роботу на кондитерську справу. ФОТО

Світлана Грабовська, уродженка Камінь-Каширського району, стала затребуваною кондитеркою. Тепер вишукані десерти майстрині полонять смаки найвибагливіших ласунів.



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Уродженка Каменя-Каширського Світлана Грабовська (Бойко) нині проживає та творить свої солодкі дива у Рівному. Для власних виробів вигадала бренд — Art Cake (мистецький торт). Назва у повній мірі відповідає її кондитерським шедеврам. Адже роботи пані Світлани вирізняються надмірною вишколеністю, відмінним смаком та своєрідним стилем.



Споглядаючи на світлини, що їх розміщує кондитерка у соцмережах, складається враження, що зображені на них десерти виготовлені за допомогою спеціальної техніки, настільки ідеальною є їх форма. Відтак стає зрозумілим, скільки талантів поєднала у собі ця жінка: хист художника, скульптора та креативниці. Світлана Грабовська впевнено генерує несподівані ідеї в життя її виробів, отримує неймовірне задоволення від творчого процесу. Але найбільше визнання для талановитої кондитерки — це слова вдячності від задоволених клієнтів.



Заради вподобаної справи змінила професію



Після закінчення вузу Світлана працювала у банку в місті Рівне, де займала високу посаду та навіть отримала пропозицію очолити одне із відділень фінустанови. Однак вихід у декретну відпустку вніс корективи в становлення майбутньої кар’єри землячки. Відтоді, як розповідає Світлана, у неї з’явилося достатньо часу, аби присвятити його якійсь корисній справі. Та потяг до пекарства подивував її саму.



— Стартом мого теперішнього захоплення став день народження мого синочка. Аби потішити малюка ми замовили задекорований яскравий святковий торт, — пригадує Світлана. — Він мав неймовірний вигляд та був чи не головним атрибутом заходу. А от його смак, на жаль, нас приємно не вразив. Як замовник я тоді зрозуміла, що мало отримати привабливу «картинку», натомість вагоміше значення має все ж таки смак торта. Тож почала активно вдосконалювати свою майстерність: переглядала відео-уроки відомих кондитерів і не лише українських, відвідувала курси, марафони, платні майстер-класи і постійно практикувала, — ділиться землячка.



Сьогодні майстриня випікає не лише неперевершені іменинні торти, а й численні порційні десерти, тістечка, які обумовлені і тематикою свята, і, звісно ж, побажаннями клієнта. Смаколики, прикрашені мультяшними, казковими героями, машинками, з різноманітними атрибутами, весільним декором, тощо. Закохана в улюблену справу Світлана на роботу в банк так і не повернулась…



Рецепти випічки вдосконалює та доповнює



Що стосується саме тортів, то Світлана не бере ідентичних замовлень. На її переконання, вироби нецікаво та й неможливо продублювати.



— Це творчий процес, де майстер часто прагне внести певну авторську родзинку та вдається до імпровізації, — наголошує жінка.



А відтак любителька експериментів з ідеями виготовити щось особливе, як правило, запозичує їх з навколишнього світу: природа, картинка з телевізора, тощо. Працюючи на початках, каже, брала за основу рецепти з інтернету. Однак, розповідає майстриня, на практиці це не виглядало так, як їй хотілося. Деякі рецепти та технологічні карти, протестовані провідними пекарями, вона все одно допрацьовувала, щоб довести власний виріб до ідеалу.



— Наприклад, над вдосконаленням крему до торта «Хорватський» я у буквальному сенсі чаклувала впродовж трьох років, бо мені там чогось завжди бракувало. Лише по тому внесла його до асортименту тих виробів, що їх пропоную клієнтам. Те саме стосується і декору, — розповідає Світлана.



За її словами, виготовлення деяких мультяшних персонажів надзвичайно клопітка праця. Адже герої потрібно відтворити максимально схожими до оригіналу. Нерідко, аби задовольнити потребу замовника, зізнається кондитерка, їй доводиться переглядати мультфільми, попередньо малювати відповідні сюжетні картинки. Переконує, що кожне складне замовлення стає своєрідним викликом для автора. Однак забаганкам клієнтів вона невимовно радіє, бо таким чином, мовляв, відшліфовує свої навички та підвищує майстерність.



— Це надихає на подальший розвиток, — констатує пані Світлана.



Індустрія «Art cake» має власний почерк



Кожен кондитер, як і митець, має свій авторський стиль. Однак з часом змінюються смаки, вподобання, зрештою, з’являються нові техніки виготовлення виробів. Відтак Світлана Грабовська прискіпливо стежить за сучасними тенденціями в кондитерській справі, постійно навчається чомусь новому.



— Щоб відповідати запитам клієнтів, необхідно завжди їх дивувати. Зокрема, втілювати найсміливіші задуми, складні дизайни, час від часу експериментувати з новими начинками та різновидами десертів. У жодному разі не можна залишатися на тому ж рівні та ніколи не зупинятись. Тим часом у кожну свою роботу вкладаю частинку душі і серця, а коли вироби створені з любов’ю, їм дасть належну оцінку найпримхливіший замовник. До того ж з кожним новим завданням намагаюся довести сама собі, що здатна на більше, — підсумовує співрозмовниця.



Спілкувалася Леся МІНІБАЄВА.





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