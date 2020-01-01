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Двоє українців заробили величезні штрафи, бо хотіли потайки вивезти до Польщі велику суму готівки

Двоє українців заробили величезні штрафи, бо хотіли потайки вивезти до Польщі велику суму готівки
У Медиці затримали водія автобуса та пасажира, які намагалися ввезти потайки велику суму готівки до Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування намагався ввезти 32-річний водій українського буса.

Під час детального огляду митники знайшли в чоловіка 33 тисячі євро (приблизно 149 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 15 тис злотих.

Також не повідомив про наявність готівки й один із пасажирів автобуса. У 27-річного громадянина України митники виявили понад 15 тисяч євро. Його оштрафували на 5,2 тисяч злотих.

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Теги: гроші, Польща, готівка
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