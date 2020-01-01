Двоє українців заробили величезні штрафи, бо хотіли потайки вивезти до Польщі велику суму готівки





Як пoвідoмляє



Під час детального огляду митники знайшли в чоловіка 33 тисячі євро (приблизно 149 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 15 тис злотих.



Також не повідомив про наявність готівки й один із пасажирів автобуса. У 27-річного громадянина України митники виявили понад 15 тисяч євро. Його оштрафували на 5,2 тисяч злотих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Медиці затримали водія автобуса та пасажира, які намагалися ввезти потайки велику суму готівки до Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування намагався ввезти 32-річний водій українського буса.Під час детального огляду митники знайшли в чоловіка 33 тисячі євро (приблизно 149 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 15 тис злотих.Також не повідомив про наявність готівки й один із пасажирів автобуса. У 27-річного громадянина України митники виявили понад 15 тисяч євро. Його оштрафували на 5,2 тисяч злотих.

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