Двоє українців заробили величезні штрафи, бо хотіли потайки вивезти до Польщі велику суму готівки
Сьогодні, 12:46
У Медиці затримали водія автобуса та пасажира, які намагалися ввезти потайки велику суму готівки до Польщі.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування намагався ввезти 32-річний водій українського буса.
Під час детального огляду митники знайшли в чоловіка 33 тисячі євро (приблизно 149 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 15 тис злотих.
Також не повідомив про наявність готівки й один із пасажирів автобуса. У 27-річного громадянина України митники виявили понад 15 тисяч євро. Його оштрафували на 5,2 тисяч злотих.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування намагався ввезти 32-річний водій українського буса.
Під час детального огляду митники знайшли в чоловіка 33 тисячі євро (приблизно 149 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 15 тис злотих.
Також не повідомив про наявність готівки й один із пасажирів автобуса. У 27-річного громадянина України митники виявили понад 15 тисяч євро. Його оштрафували на 5,2 тисяч злотих.
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