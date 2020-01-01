Стало відомо, скільки волинян хворіють на ВІЛ і гепатит С





Такі дані надає відділ моніторингу та оцінки



Щодо гепатиту С ситуація ідентична: згідно з дослідженнями серед волинян має бути 2000 осіб, інфікованих гепатитом С, але на обліку зараз перебуває лише 1391 людина.



Зауважують, що швидкі тести – найпростіший спосіб первинної діагностики ВІЛ та вірусних гепатитів В і С, що входить у пакет послуг на первинній ланці медичної допомоги, оплачений Національною службою здоров'я України. Тож кожен може безплатно протестуватися у свого сімейного лікаря.



Нагадаємо, що 20-27 листопада триває Європейський тиждень тестування на вірусні гепатити В і С. Пройти експрес-тестування можна цього тижня, з понеділка по п’ятницю, в КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» (м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7) з 10.00 до 13.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість волинян, ймовірно інфікованих вірусом ВІЛ, може становити 2600 осіб. Наразі на обліку перебуває 2189, решта людей просто не знають свій діагноз.Такі дані надає відділ моніторингу та оцінки Волинський обласний центр громадського здоров'я. Щодо гепатиту С ситуація ідентична: згідно з дослідженнями серед волинян має бути 2000 осіб, інфікованих гепатитом С, але на обліку зараз перебуває лише 1391 людина.Зауважують, що швидкі тести – найпростіший спосіб первинної діагностики ВІЛ та вірусних гепатитів В і С, що входить у пакет послуг на первинній ланці медичної допомоги, оплачений Національною службою здоров'я України. Тож кожен може безплатно протестуватися у свого сімейного лікаря.Нагадаємо, що 20-27 листопада триває Європейський тиждень тестування на вірусні гепатити В і С. Пройти експрес-тестування можна цього тижня, з понеділка по п’ятницю, в КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» (м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7) з 10.00 до 13.00.

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