У Рівному чоловік з ножем напав на працівницю кредитної спілки
Сьогодні, 13:49
У Рівному чоловік напав на дівчинку-касирку.
Так, до поліції 23 листопада о 17:36 надійшло повідомлення, що невідомий з ножем напав на працівницю кредитної організації, що по вулиці Соборній та намагався вкрасти гроші, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що грошовими коштами, які знаходилися у сейфі, зловмисник заволодіти не встиг, адже на заваді став перехожий, який перебував неподалік місця скоєного злочину.
Працівниця компанії, 20-річна рівнянка, отримала непроникаюче поверхневе поранення шиї та після надання меддопомоги була відпущена з лікарні.
Слідчі за фактом розбійного нападу, вчиненого із проникненням у приміщення, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють особу нападника.
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Так, до поліції 23 листопада о 17:36 надійшло повідомлення, що невідомий з ножем напав на працівницю кредитної організації, що по вулиці Соборній та намагався вкрасти гроші, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що грошовими коштами, які знаходилися у сейфі, зловмисник заволодіти не встиг, адже на заваді став перехожий, який перебував неподалік місця скоєного злочину.
Працівниця компанії, 20-річна рівнянка, отримала непроникаюче поверхневе поранення шиї та після надання меддопомоги була відпущена з лікарні.
Слідчі за фактом розбійного нападу, вчиненого із проникненням у приміщення, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють особу нападника.
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