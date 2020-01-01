У Рівному чоловік з ножем напав на працівницю кредитної спілки

У Рівному чоловік напав на дівчинку-касирку.Так, до поліції 23 листопада о 17:36 надійшло повідомлення, що невідомий з ножем напав на працівницю кредитної організації, що по вулиці Соборній та намагався вкрасти гроші, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що грошовими коштами, які знаходилися у сейфі, зловмисник заволодіти не встиг, адже на заваді став перехожий, який перебував неподалік місця скоєного злочину.Працівниця компанії, 20-річна рівнянка, отримала непроникаюче поверхневе поранення шиї та після надання меддопомоги була відпущена з лікарні.Слідчі за фактом розбійного нападу, вчиненого із проникненням у приміщення, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють особу нападника.