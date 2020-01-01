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У Рівному чоловік з ножем напав на працівницю кредитної спілки

У Рівному чоловік з ножем напав на працівницю кредитної спілки
У Рівному чоловік напав на дівчинку-касирку.

Так, до поліції 23 листопада о 17:36 надійшло повідомлення, що невідомий з ножем напав на працівницю кредитної організації, що по вулиці Соборній та намагався вкрасти гроші, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що грошовими коштами, які знаходилися у сейфі, зловмисник заволодіти не встиг, адже на заваді став перехожий, який перебував неподалік місця скоєного злочину.

Працівниця компанії, 20-річна рівнянка, отримала непроникаюче поверхневе поранення шиї та після надання меддопомоги була відпущена з лікарні.

Слідчі за фактом розбійного нападу, вчиненого із проникненням у приміщення, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють особу нападника.


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Теги: Рівне, працівниця, кредитна спілка, напад
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