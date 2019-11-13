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Продавав в інтернеті вироби із дерева: на Волині викрили серійного шахрая

Продавав в інтернеті вироби із дерева: на Волині викрили серійного шахрая
Співробітники Ратнівського відділу поліції викрили 32-річного жителя селища Заболоття, котрий ошукував мешканців Волині та інших областей.

Правоохоронці встановили, що зловмисник в одній із соціальних мереж розміщував оголошення про продаж дерев’яних виробів. Гроші у вигляді завдатку або ж повну вартість товару потерпілі перераховували на вказаний ним рахунок, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Після проведення фінансових операцій, очікуваного товару покупці не отримували. Суми перерахунків коливалися від 240 грн до 5,5 тис. грн. Загалом чоловік обдурив громадян на 10 тисяч гривень.

Поліцейські оголосили підозру зловмиснику за восьми фактами вчинення шахрайств. Окрім того, тривають заходи на встановлення причетності підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів.

Санкція статті передбачає штраф від 51 до 68 тис. грн або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває слідство.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: шахрай, Волинь
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