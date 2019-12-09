У ДТП загинув відомий український дизайнер

Петро Нестеренко-Ланько.



Про це повідомляють на сторінці проєкту у фейсбуці, передає



"З сумом повідомляємо про трагічну загибель засновника Lviv Fashion Week Petro Nesterenko-Lanko. Співчуваємо рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Петро Нестеренко-Ланько з 2008 по 2014 рік був засновником та куратором львівського тижня моди Lviv Fashion Week. Входив до когорти кращих львівських дизайнерів.



Як інформують у відділі комунікації поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 22.10 на автодорозі Львів-Шегині у селі Бартатів Городоцького району Львівської області. У коментарі виданню Світлана Добровольська підтвердила, що загиблий пішохід – Петро Нестеренко-Ланько.



Водій автомобіля Nissan, 34-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на жителя Львова віком 37 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Водій Nissan затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Відкрите кримінальне провадження.

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