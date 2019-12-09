У ДТП загинув відомий український дизайнер
Сьогодні, 14:57
У ДТП загинув відомий дизайнер, засновник та куратор Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько.
Про це повідомляють на сторінці проєкту у фейсбуці, передає Укрінформ.
"З сумом повідомляємо про трагічну загибель засновника Lviv Fashion Week Petro Nesterenko-Lanko. Співчуваємо рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Петро Нестеренко-Ланько з 2008 по 2014 рік був засновником та куратором львівського тижня моди Lviv Fashion Week. Входив до когорти кращих львівських дизайнерів.
Як інформують у відділі комунікації поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 22.10 на автодорозі Львів-Шегині у селі Бартатів Городоцького району Львівської області. У коментарі виданню Варта-1 начальник відділу комунікації ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила, що загиблий пішохід – Петро Нестеренко-Ланько.
Водій автомобіля Nissan, 34-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на жителя Львова віком 37 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Водій Nissan затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Відкрите кримінальне провадження.
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Про це повідомляють на сторінці проєкту у фейсбуці, передає Укрінформ.
"З сумом повідомляємо про трагічну загибель засновника Lviv Fashion Week Petro Nesterenko-Lanko. Співчуваємо рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Петро Нестеренко-Ланько з 2008 по 2014 рік був засновником та куратором львівського тижня моди Lviv Fashion Week. Входив до когорти кращих львівських дизайнерів.
Як інформують у відділі комунікації поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 22.10 на автодорозі Львів-Шегині у селі Бартатів Городоцького району Львівської області. У коментарі виданню Варта-1 начальник відділу комунікації ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила, що загиблий пішохід – Петро Нестеренко-Ланько.
Водій автомобіля Nissan, 34-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на жителя Львова віком 37 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Водій Nissan затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Відкрите кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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