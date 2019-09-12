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У Луцьку почали встановлювати «розумні» зупинки

У Луцьку почали встановлювати «розумні» зупинки
У Луцьку почали реалізувати грантовий проект "Розумна зупинка".

Про це у коментарі ІА "Конкурент" розповів очільник департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк.

Він зауважив, що саме зараз триває процес демонтажу конструкцій дев'яти зупинок громадського транспорту у місті. На їх місці незабаром з'являться нові, які місто закупить за грантові кошти.

Ідеться про п'ять великих та чотири малі зупинки. Вони матимуть скляні стіни із захисною прозорою бронеплівкою, дерев’яні лавки, електронні табло для відображення часу прибуття громадського транспорту, табло типу "Сітілайт" з інформаційною двосторонньою панеллю, панель USB-роз’ємів для зарядки гаджетів, табло-вказівник, комплект сміттєвих урн для роздільного збору сміття (пластик/метал, скло та інше), комплект відеоспостереження, сонячні панелі, внутрішнє освітлення тощо.

Також у місті встановлять розумні табло.

Більше про те, де у Луцьку встановлять розумні зупинки та табло і якими вони будуть, читайте за цим посиланням у матеріалі.

Роботи мали бути завершені до 15 листопада, однак через карантин вони трохи змістилися у часі. Комунальники обіцяють встановити нові зупинки до кінця 2020 року.

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Теги: Луцьк, розумні зупинки, нові табло
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Коментарі 2
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Молодці.
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Так це цікаво для населення та необхідно для нашого розвитку. Але мене дуже цікавить, що буде з такими зупинками через місяць, чи варто викидувати гроші на вітер. Це не для нашої сучасної молоді. Через місяць все позривають та знищать, як вандали.
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