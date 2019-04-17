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На Рівненщині більше доби розшукували бабусю, яка пішла у ліс по гриби і заблукала

На Рівненщині більше доби розшукували бабусю, яка пішла у ліс по гриби і заблукала
87-річна жителька села Великі Цепцевичі 23 листопада вранці пішла у ліс по гриби. Коли близько 21 години не повернулася, 37-річна онука звернулась за допомогою до поліції.

Про це повідомляє патрульна поліція у Рівненській області.

Особовий склад Володимирецького відділення поліції негайно зібрали «по тривозі». До пошуків також долучилися лісники та небайдужі мешканці села.

Сьогодні, 24 листопада, близько 13:30 пошукова операція все ж увінчалась успіхом: за три кілометри пенсіонерку розшукали в лісі неушкодженою. Вона запевнила поліцейських, що із нею все гаразд і навіть не змерзла.

На службовому авто жінку доставили додому.

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Теги: Рівненщина, ліс, пошуки, грибниця
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