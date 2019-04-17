На Рівненщині більше доби розшукували бабусю, яка пішла у ліс по гриби і заблукала





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Особовий склад Володимирецького відділення поліції негайно зібрали «по тривозі». До пошуків також долучилися лісники та небайдужі мешканці села.



Сьогодні, 24 листопада, близько 13:30 пошукова операція все ж увінчалась успіхом: за три кілометри пенсіонерку розшукали в лісі неушкодженою. Вона запевнила поліцейських, що із нею все гаразд і навіть не змерзла.



На службовому авто жінку доставили додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 87-річна жителька села Великі Цепцевичі 23 листопада вранці пішла у ліс по гриби. Коли близько 21 години не повернулася, 37-річна онука звернулась за допомогою до поліції.Про це повідомляє патрульна поліція у Рівненській області.Особовий склад Володимирецького відділення поліції негайно зібрали «по тривозі». До пошуків також долучилися лісники та небайдужі мешканці села.Сьогодні, 24 листопада, близько 13:30 пошукова операція все ж увінчалась успіхом: за три кілометри пенсіонерку розшукали в лісі неушкодженою. Вона запевнила поліцейських, що із нею все гаразд і навіть не змерзла.На службовому авто жінку доставили додому.

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