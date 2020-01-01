Де на Волині не буде світла 25 листопада: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Бубнів вул. Центральна 3,5,7, вул.Прикарпатська, вул.Молодіжна
2. 09:00 -17:00
м. Володимир-Волинський вул. Стуса 4-37, вул.Лєвенцова 3-38,
3. 09:00 -17:00
м. Володимир-Волинський
вул.Лепкого, вул.Антоновича, вул.Устилузька 85,87, 100, 102, 104, 108
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
ФОП РОМАНЮК В.О.
ФОП Нікончук Ю.В.
ФОП Галайко О.В
ФГ"АГРОСТИЛЬ"
ФГ"ЗУБР-1"
с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Уткіна, вул.Молодіжна, вул.Ставкова і прилеглі, с.Литовеж вул.Тиха, вул.Шевченка
2. ПЛ-10кВ Л-46-01 від МВ-1 ЗТП-69 до КР-7 10:00 – 16:30 ПрАТ "КИЇВСТАР "-станція с.Грушів, БК с.Грушів, ФОП Завишнюк О.С.,
ФОП Бойко І.В.
ФОП ПАНАСЮК Т.Я.
БК с.Милятин,
Дитсадок кухня с.Милятин,
Гімназія с.Милятин,
ФАП с.Милятин с.Милятин – повністю, с.Грушів вул.Підліски, вул.Першого Травня, вул.Колгоспна
3. КТП-151 09:30 – 17:00 ФОП РОМАНЮК В.О. – магазин, с.Кропивщина вул.Кропивщанська, провулок Перший, провулок Другий, провулок Третій
Камінь-Каширський район
1. КТП-60 09:00-17:00 Стомат.кабінет Аполонія м.Камінь-Каширський вул..Аеродромна, Героїв Чорнобиля, Магістральна, Гагаріна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-362 09:30-17:00 с.Брониця , вул..1-го Травня,Миру.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-6,Л-10 ЗТП-319 09:00-17:00 П-ць Херло В. М. м. Камінь - Каширський ,вул.. Коніщука, Меліораторів.
Ківерцівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 9:00-17:00
с. Котів – медпункт, церква
ФОП Запоточна Л.Й. - торговий кіоск
с.Котів
вул.Миру,1-8,
вул.17 Вересня,1-25
вул.Л.Українки,1-24,
вул.Суворова,2-58
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-200 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,
вул. Бузкова, буд.1-32,
вул. Стрітенська,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-311 9:00-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
4 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00
с. Веснянка – церква
ФОП Батицька Л.М. - магазин
ТОВ "Веснянка" – дачний масив с.Веснянка
вул.Лісна,буд.1-36,
вул. Дачна
5 МВ10 кВ Л84-02 10:00-15:00
с. Хорлупи – клуб, церква, пошта, школа
ФОП Збагерський С.А. – кіоск
СТзОВ "Романів" – бригада
ФОП Мазур С.Є. – кіоск
ФГ Слушаєва В.В. - господарське приміщення с.Хорлупи
вул.Шлях,
вул.Молодіжна
вул.Зелена,
вул.Миру,1-
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Приступа М.В.
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Куденчук А.Л.
ОСББ "Рейкол"
ФОП Ліхванчук Н.М.
ФОП Нагорова В.Я. м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського, вул.Крипякевича, вул.Гагаріна, вул.Грибоєдова
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №502
9:00-17:00
ФО Радзивилюк М.П.
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Корсак С.С. м.Ковель, вул.Річкова, вул.Зерова, вул.Брестська
Локачинський район
1 КТП-100 9:00-17:00 с/рада с.Бубнів,п-ць Пилипчук магазин. с.Привітне вул.Шкільна,Привітна
2. Л-2 КТП-150 9:00-17:00 мед.пункт Маньків с.Маньків вул.Центральна,Луцька
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
АЗС «Укрнафта»
АЗС «Укрпетроль»
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
ФОП Пілецький А.М.,
КП «Водоканал»,
ЖМ «Лісництво»,
ФОП Линчук Р.П.,
ОК «Тарасово-Лісовий-45» с.Тарасово вул. Соборності, Лугова, Яблунева, Набережна, Миру, Сонячна, Нова, Тиха, Центральна, Поліська
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
санаторій "Лісова пісня"
Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"
Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смтШацьк
2. КТП-106 кап ремонт 8:00-17:00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД"
Стельмащук Олег Ростиславович с Вишнів
3. КТП-56 з ПЛ-10 ремонт ПР-10 8:00-17:00 ФОП Гвізда Володимир Олексійович
Цьось Іван Степанович-молитовний будинок
с Бережці
4, КТП-58 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 с Бережці
5, ЩТП-319 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 с Бережці
6, ЩТП-528 заміна ввода 8:00-17:00 с Бережці
7 ЩТП-10 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 мЛюбомль вул.Паркова, Паризької-Комуни, 8Березня, Укр.Армії (Червоної Армії)
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
ДП «Любешівське ЛМГ»
с.В’язівне вул.Підовчини, Мазур Гай.
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Комарово.
2. 10:00-17:00
с. Прилісне
3. 10:00-17:00
ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква. с. Граддя
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Дачний масив «Прикордонник», ресторан «Три бобри», дитячий табір, магазин с. Литовеж
Ратнівський район
1. 10:00 - 13:00
М-н "Антан"Ратне;
Аптека смт.Ратне,смт Ратне, вул. Центральна, 28;
М-н "Марічка"Ратне
РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА смт. Ратне вул. Шевченка (р-н Школи №2)
2. ЩТП-159 10:00 - 12:00 СШ Котельня с.М.Річицькі;
СШ Майстерня с.М-Річицькі
ФОП Маковецький Іван Григорович;
ФОП Мимшук Станіслав Миколайович;
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АМФІЛОХІЯ ПОЧАЇВСЬКОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С.МЕЛЬНИКИ-РІЧИЦЬКІ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ;
Фізична особа підприємець Сільчук Валентина Володимирівна;
ФАП с.М-Річицькі; с. Мельники-Річицькі
3. ЩТП-253 13:00 -14:00 Молитовний будинок с.М-Річицькі
с. Мельники-Річицькі
4. ЩТП-350 14:30 - 16:00 с. Мельники-Річицькі
5. ПЛ-10 кВ Л 75-05 9:30 -17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА";
ФОП Приймачук Іван Олексійович: Цех Гірники;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ";
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ";
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро";
ФОП Ващук Віталій Іванович: Майстерня с.Гірники;
ФОП Денисюк Леонід Феодосійович;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":СКЗ с. Гірники, КТП-382
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.С-Гірницькі;
Церква с.С-Гірницькі;
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: Д/с с.С-Гірницькі; СШ Котельня с.С-Гірницькі;
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: НС с.Гірники;
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство" ур. «Смольна» с. Сільце, частково с. Гірники
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
3
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.
с.Тристень (повністю)
с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.
11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
12
ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-3
9:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
Школа, магазин.
с Підсинівка.
Турійський район
1. 10:00-13:00
ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-319 13:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі вул.Ставецька
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-48 10:00-12:00 ФГ «Перлина Турії» с.Селець
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-250 13:00-15:00 ФГ «Перлина Турії» , СКЗ с.Селець
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Бубнів вул. Центральна 3,5,7, вул.Прикарпатська, вул.Молодіжна
2. 09:00 -17:00
м. Володимир-Волинський вул. Стуса 4-37, вул.Лєвенцова 3-38,
3. 09:00 -17:00
м. Володимир-Волинський
вул.Лепкого, вул.Антоновича, вул.Устилузька 85,87, 100, 102, 104, 108
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
ФОП РОМАНЮК В.О.
ФОП Нікончук Ю.В.
ФОП Галайко О.В
ФГ"АГРОСТИЛЬ"
ФГ"ЗУБР-1"
с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Уткіна, вул.Молодіжна, вул.Ставкова і прилеглі, с.Литовеж вул.Тиха, вул.Шевченка
2. ПЛ-10кВ Л-46-01 від МВ-1 ЗТП-69 до КР-7 10:00 – 16:30 ПрАТ "КИЇВСТАР "-станція с.Грушів, БК с.Грушів, ФОП Завишнюк О.С.,
ФОП Бойко І.В.
ФОП ПАНАСЮК Т.Я.
БК с.Милятин,
Дитсадок кухня с.Милятин,
Гімназія с.Милятин,
ФАП с.Милятин с.Милятин – повністю, с.Грушів вул.Підліски, вул.Першого Травня, вул.Колгоспна
3. КТП-151 09:30 – 17:00 ФОП РОМАНЮК В.О. – магазин, с.Кропивщина вул.Кропивщанська, провулок Перший, провулок Другий, провулок Третій
Камінь-Каширський район
1. КТП-60 09:00-17:00 Стомат.кабінет Аполонія м.Камінь-Каширський вул..Аеродромна, Героїв Чорнобиля, Магістральна, Гагаріна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-362 09:30-17:00 с.Брониця , вул..1-го Травня,Миру.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-6,Л-10 ЗТП-319 09:00-17:00 П-ць Херло В. М. м. Камінь - Каширський ,вул.. Коніщука, Меліораторів.
Ківерцівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 9:00-17:00
с. Котів – медпункт, церква
ФОП Запоточна Л.Й. - торговий кіоск
с.Котів
вул.Миру,1-8,
вул.17 Вересня,1-25
вул.Л.Українки,1-24,
вул.Суворова,2-58
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-200 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,
вул. Бузкова, буд.1-32,
вул. Стрітенська,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-311 9:00-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
4 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00
с. Веснянка – церква
ФОП Батицька Л.М. - магазин
ТОВ "Веснянка" – дачний масив с.Веснянка
вул.Лісна,буд.1-36,
вул. Дачна
5 МВ10 кВ Л84-02 10:00-15:00
с. Хорлупи – клуб, церква, пошта, школа
ФОП Збагерський С.А. – кіоск
СТзОВ "Романів" – бригада
ФОП Мазур С.Є. – кіоск
ФГ Слушаєва В.В. - господарське приміщення с.Хорлупи
вул.Шлях,
вул.Молодіжна
вул.Зелена,
вул.Миру,1-
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Приступа М.В.
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Куденчук А.Л.
ОСББ "Рейкол"
ФОП Ліхванчук Н.М.
ФОП Нагорова В.Я. м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського, вул.Крипякевича, вул.Гагаріна, вул.Грибоєдова
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №502
9:00-17:00
ФО Радзивилюк М.П.
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Корсак С.С. м.Ковель, вул.Річкова, вул.Зерова, вул.Брестська
Локачинський район
1 КТП-100 9:00-17:00 с/рада с.Бубнів,п-ць Пилипчук магазин. с.Привітне вул.Шкільна,Привітна
2. Л-2 КТП-150 9:00-17:00 мед.пункт Маньків с.Маньків вул.Центральна,Луцька
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
АЗС «Укрнафта»
АЗС «Укрпетроль»
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
ФОП Пілецький А.М.,
КП «Водоканал»,
ЖМ «Лісництво»,
ФОП Линчук Р.П.,
ОК «Тарасово-Лісовий-45» с.Тарасово вул. Соборності, Лугова, Яблунева, Набережна, Миру, Сонячна, Нова, Тиха, Центральна, Поліська
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
санаторій "Лісова пісня"
Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"
Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смтШацьк
2. КТП-106 кап ремонт 8:00-17:00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД"
Стельмащук Олег Ростиславович с Вишнів
3. КТП-56 з ПЛ-10 ремонт ПР-10 8:00-17:00 ФОП Гвізда Володимир Олексійович
Цьось Іван Степанович-молитовний будинок
с Бережці
4, КТП-58 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 с Бережці
5, ЩТП-319 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 с Бережці
6, ЩТП-528 заміна ввода 8:00-17:00 с Бережці
7 ЩТП-10 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 мЛюбомль вул.Паркова, Паризької-Комуни, 8Березня, Укр.Армії (Червоної Армії)
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
ДП «Любешівське ЛМГ»
с.В’язівне вул.Підовчини, Мазур Гай.
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Комарово.
2. 10:00-17:00
с. Прилісне
3. 10:00-17:00
ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква. с. Граддя
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Дачний масив «Прикордонник», ресторан «Три бобри», дитячий табір, магазин с. Литовеж
Ратнівський район
1. 10:00 - 13:00
М-н "Антан"Ратне;
Аптека смт.Ратне,смт Ратне, вул. Центральна, 28;
М-н "Марічка"Ратне
РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА смт. Ратне вул. Шевченка (р-н Школи №2)
2. ЩТП-159 10:00 - 12:00 СШ Котельня с.М.Річицькі;
СШ Майстерня с.М-Річицькі
ФОП Маковецький Іван Григорович;
ФОП Мимшук Станіслав Миколайович;
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АМФІЛОХІЯ ПОЧАЇВСЬКОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С.МЕЛЬНИКИ-РІЧИЦЬКІ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ;
Фізична особа підприємець Сільчук Валентина Володимирівна;
ФАП с.М-Річицькі; с. Мельники-Річицькі
3. ЩТП-253 13:00 -14:00 Молитовний будинок с.М-Річицькі
с. Мельники-Річицькі
4. ЩТП-350 14:30 - 16:00 с. Мельники-Річицькі
5. ПЛ-10 кВ Л 75-05 9:30 -17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА";
ФОП Приймачук Іван Олексійович: Цех Гірники;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ";
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ";
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро";
ФОП Ващук Віталій Іванович: Майстерня с.Гірники;
ФОП Денисюк Леонід Феодосійович;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":СКЗ с. Гірники, КТП-382
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.С-Гірницькі;
Церква с.С-Гірницькі;
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: Д/с с.С-Гірницькі; СШ Котельня с.С-Гірницькі;
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: НС с.Гірники;
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство" ур. «Смольна» с. Сільце, частково с. Гірники
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
3
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.
с.Тристень (повністю)
с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.
11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
12
ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-3
9:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
Школа, магазин.
с Підсинівка.
Турійський район
1. 10:00-13:00
ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-319 13:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі вул.Ставецька
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-48 10:00-12:00 ФГ «Перлина Турії» с.Селець
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-250 13:00-15:00 ФГ «Перлина Турії» , СКЗ с.Селець
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