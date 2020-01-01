Де на Волині не буде світла 25 листопада: перелік адрес

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00с. Бубнів вул. Центральна 3,5,7, вул.Прикарпатська, вул.Молодіжна2. 09:00 -17:00м. Володимир-Волинський вул. Стуса 4-37, вул.Лєвенцова 3-38,3. 09:00 -17:00м. Володимир-Волинськийвул.Лепкого, вул.Антоновича, вул.Устилузька 85,87, 100, 102, 104, 108Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:30 – 16:30ФОП РОМАНЮК В.О.ФОП Нікончук Ю.В.ФОП Галайко О.ВФГ"АГРОСТИЛЬ"ФГ"ЗУБР-1"с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Уткіна, вул.Молодіжна, вул.Ставкова і прилеглі, с.Литовеж вул.Тиха, вул.Шевченка2. ПЛ-10кВ Л-46-01 від МВ-1 ЗТП-69 до КР-7 10:00 – 16:30 ПрАТ "КИЇВСТАР "-станція с.Грушів, БК с.Грушів, ФОП Завишнюк О.С.,ФОП Бойко І.В.ФОП ПАНАСЮК Т.Я.БК с.Милятин,Дитсадок кухня с.Милятин,Гімназія с.Милятин,ФАП с.Милятин с.Милятин – повністю, с.Грушів вул.Підліски, вул.Першого Травня, вул.Колгоспна3. КТП-151 09:30 – 17:00 ФОП РОМАНЮК В.О. – магазин, с.Кропивщина вул.Кропивщанська, провулок Перший, провулок Другий, провулок Третій1. КТП-60 09:00-17:00 Стомат.кабінет Аполонія м.Камінь-Каширський вул..Аеродромна, Героїв Чорнобиля, Магістральна, Гагаріна2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-362 09:30-17:00 с.Брониця , вул..1-го Травня,Миру.3. ПЛ-0,4 кВ Л-6,Л-10 ЗТП-319 09:00-17:00 П-ць Херло В. М. м. Камінь - Каширський ,вул.. Коніщука, Меліораторів.Ківерцівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 9:00-17:00с. Котів – медпункт, церкваФОП Запоточна Л.Й. - торговий кіоскс.Котіввул.Миру,1-8,вул.17 Вересня,1-25вул.Л.Українки,1-24,вул.Суворова,2-582 ПЛ-0,4 кВ від КТП-200 9:00-17:00смт.Цуманьвул.Б.Хмельницького,буд.1-65,вул. Бузкова, буд.1-32,вул. Стрітенська,3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-311 9:00-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки4 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00с. Веснянка – церкваФОП Батицька Л.М. - магазинТОВ "Веснянка" – дачний масив с.Веснянкавул.Лісна,буд.1-36,вул. Дачна5 МВ10 кВ Л84-02 10:00-15:00с. Хорлупи – клуб, церква, пошта, школаФОП Збагерський С.А. – кіоскСТзОВ "Романів" – бригадаФОП Мазур С.Є. – кіоскФГ Слушаєва В.В. - господарське приміщення с.Хорлупивул.Шлях,вул.Молодіжнавул.Зелена,вул.Миру,1-1. 9:00-17:00ФОП Приступа М.В.УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиФОП Куденчук А.Л.ОСББ "Рейкол"ФОП Ліхванчук Н.М.ФОП Нагорова В.Я. м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського, вул.Крипякевича, вул.Гагаріна, вул.Грибоєдова2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5029:00-17:00ФО Радзивилюк М.П.АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Корсак С.С. м.Ковель, вул.Річкова, вул.Зерова, вул.Брестська1 КТП-100 9:00-17:00 с/рада с.Бубнів,п-ць Пилипчук магазин. с.Привітне вул.Шкільна,Привітна2. Л-2 КТП-150 9:00-17:00 мед.пункт Маньків с.Маньків вул.Центральна,Луцька1. 13:30-17:00АЗС «Укрнафта»АЗС «Укрпетроль»1. 09:00 – 17:00ФОП Пілецький А.М.,КП «Водоканал»,ЖМ «Лісництво»,ФОП Линчук Р.П.,ОК «Тарасово-Лісовий-45» с.Тарасово вул. Соборності, Лугова, Яблунева, Набережна, Миру, Сонячна, Нова, Тиха, Центральна, Поліська1. 8:00-17:00санаторій "Лісова пісня"Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смтШацьк2. КТП-106 кап ремонт 8:00-17:00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД"Стельмащук Олег Ростиславович с Вишнів3. КТП-56 з ПЛ-10 ремонт ПР-10 8:00-17:00 ФОП Гвізда Володимир ОлексійовичЦьось Іван Степанович-молитовний будинокс Бережці4, КТП-58 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 с Бережці5, ЩТП-319 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 с Бережці6, ЩТП-528 заміна ввода 8:00-17:00 с Бережці7 ЩТП-10 монтаж технічного обліку 8:00-17:00 мЛюбомль вул.Паркова, Паризької-Комуни, 8Березня, Укр.Армії (Червоної Армії)1. 10:00 - 17:00ДП «Любешівське ЛМГ»с.В’язівне вул.Підовчини, Мазур Гай.1. 10:00-17:00с. Комарово.2. 10:00-17:00с. Прилісне3. 10:00-17:00ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква. с. Граддя1. 9:00-17:00Дачний масив «Прикордонник», ресторан «Три бобри», дитячий табір, магазин с. Литовеж1. 10:00 - 13:00М-н "Антан"Ратне;Аптека смт.Ратне,смт Ратне, вул. Центральна, 28;М-н "Марічка"РатнеРАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА смт. Ратне вул. Шевченка (р-н Школи №2)2. ЩТП-159 10:00 - 12:00 СШ Котельня с.М.Річицькі;СШ Майстерня с.М-РічицькіФОП Маковецький Іван Григорович;ФОП Мимшук Станіслав Миколайович;РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АМФІЛОХІЯ ПОЧАЇВСЬКОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С.МЕЛЬНИКИ-РІЧИЦЬКІ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ;Фізична особа підприємець Сільчук Валентина Володимирівна;ФАП с.М-Річицькі; с. Мельники-Річицькі3. ЩТП-253 13:00 -14:00 Молитовний будинок с.М-Річицькіс. Мельники-Річицькі4. ЩТП-350 14:30 - 16:00 с. Мельники-Річицькі5. ПЛ-10 кВ Л 75-05 9:30 -17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА";ФОП Приймачук Іван Олексійович: Цех Гірники;ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ";Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро";ФОП Ващук Віталій Іванович: Майстерня с.Гірники;ФОП Денисюк Леонід Феодосійович;ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":СКЗ с. Гірники, КТП-382АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.С-Гірницькі;Церква с.С-Гірницькі;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: Д/с с.С-Гірницькі; СШ Котельня с.С-Гірницькі;РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: НС с.Гірники;Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство" ур. «Смольна» с. Сільце, частково с. Гірники1. 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)с.Немир (повністю)с.Доросині (повністю)с.Немир (повністю)8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)с.Вітоніж (повністю)с.Раймісто (повністю)с.Ясенівка (повністю)с.Вітоніж (повністю)с.Раймісто (повністю)9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.с.Тристень (повністю)с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)с.Кияж (повністю)с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)12ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-39:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.1. 10:00 - 17:00.Школа, магазин.с Підсинівка.1. 10:00-13:00ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька2 ПЛ-0,4 кВКТП-319 13:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі вул.Ставецька3 ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна4 ПЛ-0,4кВКТП-48 10:00-12:00 ФГ «Перлина Турії» с.Селець5 ПЛ-0,4кВКТП-250 13:00-15:00 ФГ «Перлина Турії» , СКЗ с.Селець